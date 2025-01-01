Приглашаем вас в увлекательное путешествие по истории самой посещаемой в России лютеранской церкви на выставке «Рок, кино и пламя: три века Анненкирхе». Это последняя возможность увидеть уникальные экспонаты перед закрытием церкви на масштабную реставрацию!
Анненкирхе — это не просто храм. Она пережила множество трансформаций: была сакральным местом, рок-клубом, кинотеатром и даже восстала из пепла после пожара. Каждый период ее жизни оставил свой след, и выставка предлагает вам погрузиться в атмосферу разных эпох.
Выставка предлагает разнообразные форматы взаимодействия:
Отдельная часть выставки посвящена арт-группе «Зерно», чья работа будет представлена в уникальном формате. Не упустите шанс увидеть их творения!
Выставка открыта с 9 февраля по 1 сентября 2025 года. Не пропустите возможность стать частью этой незабываемой истории!