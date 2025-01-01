Выставка в Анненкирхе

Приглашаем вас в увлекательное путешествие по истории самой посещаемой в России лютеранской церкви на выставке «Рок, кино и пламя: три века Анненкирхе». Это последняя возможность увидеть уникальные экспонаты перед закрытием церкви на масштабную реставрацию!

История Анненкирхе

Анненкирхе — это не просто храм. Она пережила множество трансформаций: была сакральным местом, рок-клубом, кинотеатром и даже восстала из пепла после пожара. Каждый период ее жизни оставил свой след, и выставка предлагает вам погрузиться в атмосферу разных эпох.

Что вас ждет на выставке?

Выставка предлагает разнообразные форматы взаимодействия:

Видеомэппинг в большом зале — перенеситесь в прошлое и ощутите дух времени.

в большом зале — перенеситесь в прошлое и ощутите дух времени. Ротонда — загляните в рок-клуб и подпевайте любимым группам.

— загляните в рок-клуб и подпевайте любимым группам. Робот-исповедник — рискните поделиться своими тайнами.

— рискните поделиться своими тайнами. Коллажи — узнайте интересные факты из биографии церкви.

Творческая деятельность арт-группы «Зерно»

Отдельная часть выставки посвящена арт-группе «Зерно», чья работа будет представлена в уникальном формате. Не упустите шанс увидеть их творения!

Время работы выставки

Выставка открыта с 9 февраля по 1 сентября 2025 года. Не пропустите возможность стать частью этой незабываемой истории!