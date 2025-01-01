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Рок, кино и пламя: три века Анненкирхе
Киноафиша Рок, кино и пламя: три века Анненкирхе

Рок, кино и пламя: три века Анненкирхе

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Выставка в Анненкирхе

Приглашаем вас в увлекательное путешествие по истории самой посещаемой в России лютеранской церкви на выставке «Рок, кино и пламя: три века Анненкирхе». Это последняя возможность увидеть уникальные экспонаты перед закрытием церкви на масштабную реставрацию!

История Анненкирхе

Анненкирхе — это не просто храм. Она пережила множество трансформаций: была сакральным местом, рок-клубом, кинотеатром и даже восстала из пепла после пожара. Каждый период ее жизни оставил свой след, и выставка предлагает вам погрузиться в атмосферу разных эпох.

Что вас ждет на выставке?

Выставка предлагает разнообразные форматы взаимодействия:

  • Видеомэппинг в большом зале — перенеситесь в прошлое и ощутите дух времени.
  • Ротонда — загляните в рок-клуб и подпевайте любимым группам.
  • Робот-исповедник — рискните поделиться своими тайнами.
  • Коллажи — узнайте интересные факты из биографии церкви.

Творческая деятельность арт-группы «Зерно»

Отдельная часть выставки посвящена арт-группе «Зерно», чья работа будет представлена в уникальном формате. Не упустите шанс увидеть их творения!

Время работы выставки

Выставка открыта с 9 февраля по 1 сентября 2025 года. Не пропустите возможность стать частью этой незабываемой истории!

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Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 23 июля
Анненкирхе Санкт-Петербург, Кирочная, 8, литера В
10:00 от 600 ₽
Санкт-Петербург, 24 июля
Анненкирхе Санкт-Петербург, Кирочная, 8, литера В
10:00 от 600 ₽
Санкт-Петербург, 25 июля
Анненкирхе Санкт-Петербург, Кирочная, 8, литера В
10:00 от 600 ₽
Санкт-Петербург, 26 июля
Анненкирхе Санкт-Петербург, Кирочная, 8, литера В
10:00 от 800 ₽
Санкт-Петербург, 27 июля
Анненкирхе Санкт-Петербург, Кирочная, 8, литера В
14:00 от 800 ₽
Санкт-Петербург, 28 июля
Анненкирхе Санкт-Петербург, Кирочная, 8, литера В
13:00 от 600 ₽
Санкт-Петербург, 29 июля
Анненкирхе Санкт-Петербург, Кирочная, 8, литера В
10:00 от 600 ₽
Санкт-Петербург, 30 июля
Анненкирхе Санкт-Петербург, Кирочная, 8, литера В
10:00 от 600 ₽
Санкт-Петербург, 31 июля
Анненкирхе Санкт-Петербург, Кирочная, 8, литера В
10:00 от 600 ₽
Санкт-Петербург, 1 августа
Анненкирхе Санкт-Петербург, Кирочная, 8, литера В
10:00 от 600 ₽
Санкт-Петербург, 2 августа
Анненкирхе Санкт-Петербург, Кирочная, 8, литера В
10:00 от 800 ₽
Санкт-Петербург, 3 августа
Анненкирхе Санкт-Петербург, Кирочная, 8, литера В
14:00 от 800 ₽
Санкт-Петербург, 4 августа
Анненкирхе Санкт-Петербург, Кирочная, 8, литера В
13:00 от 600 ₽
Санкт-Петербург, 5 августа
Анненкирхе Санкт-Петербург, Кирочная, 8, литера В
10:00 от 600 ₽
Санкт-Петербург, 6 августа
Анненкирхе Санкт-Петербург, Кирочная, 8, литера В
10:00 от 600 ₽
Санкт-Петербург, 7 августа
Анненкирхе Санкт-Петербург, Кирочная, 8, литера В
10:00 от 600 ₽
Санкт-Петербург, 8 августа
Анненкирхе Санкт-Петербург, Кирочная, 8, литера В
10:00 от 600 ₽
Санкт-Петербург, 9 августа
Анненкирхе Санкт-Петербург, Кирочная, 8, литера В
10:00 от 800 ₽
Санкт-Петербург, 10 августа
Анненкирхе Санкт-Петербург, Кирочная, 8, литера В
14:00 от 800 ₽
Санкт-Петербург, 11 августа
Анненкирхе Санкт-Петербург, Кирочная, 8, литера В
14:00 от 600 ₽
Санкт-Петербург, 12 августа
Анненкирхе Санкт-Петербург, Кирочная, 8, литера В
10:00 от 600 ₽
Санкт-Петербург, 13 августа
Анненкирхе Санкт-Петербург, Кирочная, 8, литера В
10:00 от 600 ₽
Санкт-Петербург, 14 августа
Анненкирхе Санкт-Петербург, Кирочная, 8, литера В
10:00 от 600 ₽
Санкт-Петербург, 15 августа
Анненкирхе Санкт-Петербург, Кирочная, 8, литера В
10:00 от 600 ₽
Санкт-Петербург, 16 августа
Анненкирхе Санкт-Петербург, Кирочная, 8, литера В
10:00 от 800 ₽
Санкт-Петербург, 17 августа
Анненкирхе Санкт-Петербург, Кирочная, 8, литера В
14:00 от 800 ₽
Санкт-Петербург, 18 августа
Анненкирхе Санкт-Петербург, Кирочная, 8, литера В
13:00 от 600 ₽
Санкт-Петербург, 19 августа
Анненкирхе Санкт-Петербург, Кирочная, 8, литера В
10:00 от 600 ₽
Санкт-Петербург, 20 августа
Анненкирхе Санкт-Петербург, Кирочная, 8, литера В
10:00 от 600 ₽
Санкт-Петербург, 21 августа
Анненкирхе Санкт-Петербург, Кирочная, 8, литера В
10:00 от 600 ₽
Санкт-Петербург, 22 августа
Анненкирхе Санкт-Петербург, Кирочная, 8, литера В
10:00 от 600 ₽
Санкт-Петербург, 23 августа
Анненкирхе Санкт-Петербург, Кирочная, 8, литера В
10:00 от 800 ₽
Санкт-Петербург, 24 августа
Анненкирхе Санкт-Петербург, Кирочная, 8, литера В
14:00 от 800 ₽
Санкт-Петербург, 25 августа
Анненкирхе Санкт-Петербург, Кирочная, 8, литера В
14:00 от 600 ₽
Санкт-Петербург, 26 августа
Анненкирхе Санкт-Петербург, Кирочная, 8, литера В
10:00 от 600 ₽
Санкт-Петербург, 27 августа
Анненкирхе Санкт-Петербург, Кирочная, 8, литера В
10:00 от 600 ₽
Санкт-Петербург, 28 августа
Анненкирхе Санкт-Петербург, Кирочная, 8, литера В
10:00 от 600 ₽
Санкт-Петербург, 29 августа
Анненкирхе Санкт-Петербург, Кирочная, 8, литера В
10:00 от 600 ₽
Санкт-Петербург, 30 августа
Анненкирхе Санкт-Петербург, Кирочная, 8, литера В
10:00 от 800 ₽
Санкт-Петербург, 31 августа
Анненкирхе Санкт-Петербург, Кирочная, 8, литера В
14:00 от 800 ₽

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VR-музей: искусство без границ!
29 июля в 18:00 Культурный квартал «Брусницын»
от 1200 ₽
404 Museum мультимедийная выставка x Т-Банк
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Новые медиа Современное искусство Инсталляция
404 Museum мультимедийная выставка x Т-Банк
25 июля в 12:00 Арт-пространство «Цистерна х Т-Банк»
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Мастер-класс «Создание свечей из вощины»
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