Рок-караоке-шоу с настоящим оркестром

Приглашаем вас на уникальное Караоке-рок-шоу с настоящим, живым оркестром и вокалистами ACO-Avatar Cinematic Orchestra! Это особенное событие подарит вам возможность исполнить самые лучшие русские и зарубежные рок-хиты.
На огромном экране будут отображаться слова песен, так что вы сможете петь вместе с нашими талантливыми вокалистами. В этот вечер можно все — оторвитесь по полной программе в компании музыкантов оркестра ACO!
В программе вечера — хиты таких легендарных групп, как:
Это шанс не только насладиться живой музыкой, но и стать частью незабываемого шоу. Подготовьте свои вокальные данные и приходите повеселиться вместе с нами!