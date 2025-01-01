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Киноафиша Рок-караоке-шоу с настоящим оркестром

Рок-караоке-шоу с настоящим оркестром

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Караоке-рок-шоу с ACO-Avatar Cinematic Orchestra

Приглашаем вас на уникальное Караоке-рок-шоу с настоящим, живым оркестром и вокалистами ACO-Avatar Cinematic Orchestra! Это особенное событие подарит вам возможность исполнить самые лучшие русские и зарубежные рок-хиты.

Поем вместе!

На огромном экране будут отображаться слова песен, так что вы сможете петь вместе с нашими талантливыми вокалистами. В этот вечер можно все — оторвитесь по полной программе в компании музыкантов оркестра ACO!

Знакомьтесь с репертуаром

В программе вечера — хиты таких легендарных групп, как:

  • «Кино»
  • «Король и Шут»
  • «Ленинград»
  • «Сектор Газета»
  • «Наутилус Помпилиус»
  • «Ария»
  • «Алиса»
  • «Звери»
  • «Мумий Тролль»
  • «Агата Кристи»
  • «Парк Горького»
  • «Русские»
  • «Смысловые галлюцинации»
  • Roxette
  • Cranberries
  • Scorpions
  • No Doubt

Не пропустите!

Это шанс не только насладиться живой музыкой, но и стать частью незабываемого шоу. Подготовьте свои вокальные данные и приходите повеселиться вместе с нами!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Ростов-на-Дону, 27 сентября
ДК «Ростсельмаш» Ростов-на-Дону, просп. Сельмаш, 3
19:00 от 1430 ₽

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