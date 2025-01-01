Рок-караоке-шоу с настоящим оркестром

Караоке-рок-шоу с ACO-Avatar Cinematic Orchestra

Приглашаем вас на уникальное Караоке-рок-шоу с настоящим, живым оркестром и вокалистами ACO-Avatar Cinematic Orchestra! Это особенное событие подарит вам возможность исполнить самые лучшие русские и зарубежные рок-хиты.

Поем вместе!

На огромном экране будут отображаться слова песен, так что вы сможете петь вместе с нашими талантливыми вокалистами. В этот вечер можно все — оторвитесь по полной программе в компании музыкантов оркестра ACO!

Знакомьтесь с репертуаром

В программе вечера — хиты таких легендарных групп, как:

«Кино»

«Король и Шут»

«Ленинград»

«Сектор Газета»

«Наутилус Помпилиус»

«Ария»

«Алиса»

«Звери»

«Мумий Тролль»

«Агата Кристи»

«Парк Горького»

«Русские»

«Смысловые галлюцинации»

Roxette

Cranberries

Scorpions

No Doubt

Не пропустите!

Это шанс не только насладиться живой музыкой, но и стать частью незабываемого шоу. Подготовьте свои вокальные данные и приходите повеселиться вместе с нами!