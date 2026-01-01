Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Монахиня из Борли. Возвращение» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Рок хиты
Киноафиша Рок хиты

Рок хиты

6+
Продолжительность 120 минут
Возраст 6+

О концерте

Концерт «Рок-хиты» в Малом зале Филармонии

В Малом зале Филармонии петербургские музыканты Екатерина Нагорная, Татьяна Комиссарова, Йоэль Гонсалес и Маргарита Ваганова представят уникальный концерт с программой «Рок-хиты». Зрители смогут насладиться инструментальными версиями знаменитых рок-хитов от таких легендарных групп, как Scorpions, The Doors, Aerosmith и Queen.

В программе прозвучат композиции, которые знакомы многим, но в новой аранжировке. Музыканты создают звучание, которое позволяет насладиться мелодиями по-новому, не провоцируя сравнения с оригинальными исполнителями. Как удалось отметить многим слушателям, «мало кто способен конкурировать с Фредди Меркьюри, а это часто приводит к разочарованию. Зато инструментальная интерпретация дарит новые эмоции и звук».

Исполнители программы

  • Екатерина Нагорная (скрипка)
  • Татьяна Комиссарова (альт)
  • Маргарита Ваганова (фортепиано)
  • Йоель Гонсалес (ударные)

Зрители смогут насладиться виртуозной игрой музыкантов, которая включает скрипку, фортепиано, альт и ударные инструменты. Инструментальные версии рок-хитов оживляют знакомые мелодии и дают возможность их по-новому услышать.

Концерт пройдет с одним антрактом.

Купить билет на концерт Рок хиты

Помощь с билетами
В других городах
Июнь
23 июня вторник
19:00
Малый зал Петербургской филармонии Санкт-Петербург, Невский просп., 30
от 1100 ₽

Фотографии

Рок хиты

В ближайшие дни

Иммерсивный концерт: Мировые Рок-Хиты
6+
Рок Живая музыка Кавер

Иммерсивный концерт: Мировые Рок-Хиты

27 июня в 15:00 Концертный зал Российской национальной библиотеки
от 599 ₽
Космический стендап: Женское шоу
18+
Юмор

Космический стендап: Женское шоу

9 октября в 20:00 Санкт-Петербургский ДК железнодорожников
от 1800 ₽
День летнего солнЦестОяниЯ: F.P.G
16+
Рок Панк

День летнего солнЦестОяниЯ: F.P.G

21 июня в 19:00 Муз порт
от 2500 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Рок-концерты от легенд русского рока Рок-концерты от легенд русского рока Главные музыкальные фестивали в Петербурге Главные музыкальные фестивали в Петербурге
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше