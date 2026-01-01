Концерт «Рок-хиты» в Малом зале Филармонии

В Малом зале Филармонии петербургские музыканты Екатерина Нагорная, Татьяна Комиссарова, Йоэль Гонсалес и Маргарита Ваганова представят уникальный концерт с программой «Рок-хиты». Зрители смогут насладиться инструментальными версиями знаменитых рок-хитов от таких легендарных групп, как Scorpions, The Doors, Aerosmith и Queen.

В программе прозвучат композиции, которые знакомы многим, но в новой аранжировке. Музыканты создают звучание, которое позволяет насладиться мелодиями по-новому, не провоцируя сравнения с оригинальными исполнителями. Как удалось отметить многим слушателям, «мало кто способен конкурировать с Фредди Меркьюри, а это часто приводит к разочарованию. Зато инструментальная интерпретация дарит новые эмоции и звук».

Исполнители программы

Екатерина Нагорная (скрипка)

Татьяна Комиссарова (альт)

Маргарита Ваганова (фортепиано)

Йоель Гонсалес (ударные)

Зрители смогут насладиться виртуозной игрой музыкантов, которая включает скрипку, фортепиано, альт и ударные инструменты. Инструментальные версии рок-хитов оживляют знакомые мелодии и дают возможность их по-новому услышать.

Концерт пройдет с одним антрактом.