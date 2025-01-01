Меню
Рок-хиты
Киноафиша Рок-хиты

Рок-хиты

6+
Продолжительность 2 часа, 1 антракт
Возраст 6+

О концерте

Рок-хиты в Петербургской филармонии

4 января 2024 года в 15:00 запланировано захватывающее музыкальное событие - концерт «Рок-хиты», который пройдет в Малый зал Петербургской филармонии. Этот увлекательный проект обещает перенести слушателей в мир рок-музыки, отражая её мощную энергетику и вечные хиты.

Исполнители

  • Екатерина Нагорная - скрипка
  • Татьяна Комиссарова - альт
  • Маргарита Ваганова - фортепиано
  • Йоель Гонсалес - ударные (Куба)

Программа концерта

Гостям предстоит насладиться знаменитым репертуаром, который включает в себя хитовые композиции таких легендарных исполнителей, как:

  • Scorpions - "Maybe I, Maybe You"
  • Doors - "Riders of the Storm"
  • Aerosmith - "Dream On"
  • Guns N' Roses - "Sweet Child of Mine"
  • The Beatles - "Yesterday", "Let It Be", "And I Love Her"
  • The Rolling Stones - "Angie"
  • Nirvana - "Smells Like Teen Spirit"
  • The Cranberries - "Zombie"
  • Linkin Park - "Breaking the Habit"
  • Rammstein - "Mein Herz Brennt"
  • Limp Bizkit - "Behind Blue Eyes"
  • Queen - "Show Must Go On", "Bohemian Rhapsody", "We Are the Champions"

Не упустите возможность насладиться живым исполнением любимых рок-хитов в великолепной акустике филармонии!

В других городах
Январь
4 января воскресенье
19:00
Малый зал Петербургской филармонии Санкт-Петербург, Невский просп., 30
от 1100 ₽
8 января четверг
15:00
Малый зал Петербургской филармонии Санкт-Петербург, Невский просп., 30
от 1100 ₽

