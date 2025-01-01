Рок-хиты в Петербургской филармонии
4 января 2024 года в 15:00 запланировано захватывающее музыкальное событие - концерт «Рок-хиты», который пройдет в Малый зал Петербургской филармонии. Этот увлекательный проект обещает перенести слушателей в мир рок-музыки, отражая её мощную энергетику и вечные хиты.
Исполнители
- Екатерина Нагорная - скрипка
- Татьяна Комиссарова - альт
- Маргарита Ваганова - фортепиано
- Йоель Гонсалес - ударные (Куба)
Программа концерта
Гостям предстоит насладиться знаменитым репертуаром, который включает в себя хитовые композиции таких легендарных исполнителей, как:
- Scorpions - "Maybe I, Maybe You"
- Doors - "Riders of the Storm"
- Aerosmith - "Dream On"
- Guns N' Roses - "Sweet Child of Mine"
- The Beatles - "Yesterday", "Let It Be", "And I Love Her"
- The Rolling Stones - "Angie"
- Nirvana - "Smells Like Teen Spirit"
- The Cranberries - "Zombie"
- Linkin Park - "Breaking the Habit"
- Rammstein - "Mein Herz Brennt"
- Limp Bizkit - "Behind Blue Eyes"
- Queen - "Show Must Go On", "Bohemian Rhapsody", "We Are the Champions"
Не упустите возможность насладиться живым исполнением любимых рок-хитов в великолепной акустике филармонии!