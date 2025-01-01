Рок-хиты в Петербургской филармонии

4 января 2024 года в 15:00 запланировано захватывающее музыкальное событие - концерт «Рок-хиты», который пройдет в Малый зал Петербургской филармонии. Этот увлекательный проект обещает перенести слушателей в мир рок-музыки, отражая её мощную энергетику и вечные хиты.

Исполнители

Екатерина Нагорная - скрипка

Татьяна Комиссарова - альт

Маргарита Ваганова - фортепиано

Йоель Гонсалес - ударные (Куба)

Программа концерта

Гостям предстоит насладиться знаменитым репертуаром, который включает в себя хитовые композиции таких легендарных исполнителей, как:

Scorpions - "Maybe I, Maybe You"

Doors - "Riders of the Storm"

Aerosmith - "Dream On"

Guns N' Roses - "Sweet Child of Mine"

The Beatles - "Yesterday", "Let It Be", "And I Love Her"

The Rolling Stones - "Angie"

Nirvana - "Smells Like Teen Spirit"

The Cranberries - "Zombie"

Linkin Park - "Breaking the Habit"

Rammstein - "Mein Herz Brennt"

Limp Bizkit - "Behind Blue Eyes"

Queen - "Show Must Go On", "Bohemian Rhapsody", "We Are the Champions"

Не упустите возможность насладиться живым исполнением любимых рок-хитов в великолепной акустике филармонии!