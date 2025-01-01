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Рок-хиты в Англиканском: Scorpions, Radiohead, Muse
Билеты от 2800₽
Киноафиша Рок-хиты в Англиканском: Scorpions, Radiohead, Muse

Рок-хиты в Англиканском: Scorpions, Radiohead, Muse

12+
Возраст 12+
Билеты от 2800₽

О концерте/спектакле

Вечер рок-композиций в старинной церкви

Этот вечер мы приглашаем вас провести в старинной церкви под звуки несравненных композиций культовых рок-групп. Каждая из них оставила заметный след в истории музыки, а их вклад в современную музыкальную культуру огромен и неоспорим.

Легенды рок-музыки

В программе вечера вы услышите знаменитые мелодии, которые покорили сердца миллионов меломанов как в Старом, так и в Новом Свете. Эти новаторские коллективы привнесли оригинальное звучание, благодаря чему их композиции стали поистине узнаваемыми и незабываемыми.

Фортепианная обработка

Все композиции будут представлены в уникальной фортепианной обработке. Это позволит вам по-новому взглянуть на привычные мелодии и насладиться их глубиной и эмоциональностью.

Эмоции и энергия

Не упустите возможность погрузиться в атмосферу замечательной музыки и мастерства исполнителя. Этот вечер обещает подарить вам положительные эмоции и заряд энергии!

Приходите и откройте для себя вечер, который станет настоящим праздником для всех любителей рок-музыки!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
18 августа
Англиканская церковь Святого Андрея Москва, Вознесенский пер., 8
20:00 от 2800 ₽

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