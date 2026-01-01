Рок-хиты. Симфоническое шоу оркестра «Модерн»

Продолжаем погружение в мир культовых рок-хитов, которые оставили след в истории мировой рок-сцены. На этот раз вас ожидает незабываемый концерт с участием Оркестра Модерн — 40 талантливых музыкантов на одной сцене!
На концерте вас порадуют два выдающихся солиста:
В этот вечер вы сможете насладиться нестареющими хитами таких легендарных групп, как:
Также ждите несколько музыкальных сюрпризов!
Концерт пройдет в одном отделении, продолжительность — 80 минут. Не забудьте про дресс-код: много черного, кожи и металла. Идеальные варианты — белая майка и джинсы скинни, черно-красный полосатый свитер. Стряхните пыль с косухи и готовьтесь к яркому шоу!