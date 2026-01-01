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Рок-хиты. Симфоническое шоу оркестра «Модерн»
Киноафиша Рок-хиты. Симфоническое шоу оркестра «Модерн»

Рок-хиты. Симфоническое шоу оркестра «Модерн»

12+
Возраст 12+

О концерте

Энергия рок-хитов с Оркестром Модерн!

Продолжаем погружение в мир культовых рок-хитов, которые оставили след в истории мировой рок-сцены. На этот раз вас ожидает незабываемый концерт с участием Оркестра Модерн — 40 талантливых музыкантов на одной сцене!

Вокальные звезды вечера

На концерте вас порадуют два выдающихся солиста:

  • Василий Беля — автор песен, вокалист и участник проекта Cozy Ghost Trio. Он также является организатором благотворительных фестивалей Sun for Everyone.
  • Кирилл Терентьев — гитарист, участник трибьют-шоу Floyd Universe и Gregorian Opera. Активный участник блюз-роковой сцены Екатеринбурга.

Что вас ждет на концерте?

В этот вечер вы сможете насладиться нестареющими хитами таких легендарных групп, как:

  • Led Zeppelin
  • Nirvana
  • Metallica
  • AC/DC
  • Scorpions
  • Queen
  • Muse
  • Rammstein

Также ждите несколько музыкальных сюрпризов!

Информация о концерте

Концерт пройдет в одном отделении, продолжительность — 80 минут. Не забудьте про дресс-код: много черного, кожи и металла. Идеальные варианты — белая майка и джинсы скинни, черно-красный полосатый свитер. Стряхните пыль с косухи и готовьтесь к яркому шоу!

Купить билет на концерт Рок-хиты. Симфоническое шоу оркестра «Модерн»

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