Рок-хиты с симфоническим оркестром

Легенды русского и мирового рока из репертуара культовых музыкантов в исполнении симфонического оркестра Olympic Orchestra. В программе хиты из репертуара Deep Purple, Depeche Mode, AC/DC, Nirvana, Queen, Metallica, Rammstein, Король и Шут, Сплин, Мумий Тролль, Чиж и Ко, Жуки и многих других рок-звёзд отечественной и зарубежной сцены.
Два часа драйва и восторга
Два часа драйва, восторга и любимых композиций в исполнении профессионалов своего дела. Петь будет весь зал, проверено неоднократно!
Olympic Orchestra: объединение стилей
Olympic Orchestra — знаменитый оркестр из Санкт-Петербурга, который объединил в себе классических, джазовых и рок-музыкантов, чьи творческие эксперименты сформировали уникальный подход к исполнению музыкальных произведений. Каждый их концерт — это настоящее шоу, неотъемлемой частью которого является сама публика.
Рок-хиты, симфония и эмоции
Итак, рок-хиты, симфонический оркестр и непередаваемые эмоции!
Дирижёр и руководители: