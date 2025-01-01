Рок-хиты с симфоническим оркестром

Легенды русского и мирового рока с Olympic Orchestra

Легенды русского и мирового рока из репертуара культовых музыкантов в исполнении симфонического оркестра Olympic Orchestra. В программе хиты из репертуара Deep Purple, Depeche Mode, AC/DC, Nirvana, Queen, Metallica, Rammstein, Король и Шут, Сплин, Мумий Тролль, Чиж и Ко, Жуки и многих других рок-звёзд отечественной и зарубежной сцены.

Два часа драйва и восторга

Два часа драйва, восторга и любимых композиций в исполнении профессионалов своего дела. Петь будет весь зал, проверено неоднократно!

Olympic Orchestra: объединение стилей

Olympic Orchestra — знаменитый оркестр из Санкт-Петербурга, который объединил в себе классических, джазовых и рок-музыкантов, чьи творческие эксперименты сформировали уникальный подход к исполнению музыкальных произведений. Каждый их концерт — это настоящее шоу, неотъемлемой частью которого является сама публика.

Рок-хиты, симфония и эмоции

Итак, рок-хиты, симфонический оркестр и непередаваемые эмоции!

Дирижёр и руководители: