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Рок-хиты с симфоническим оркестром
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Киноафиша Рок-хиты с симфоническим оркестром

Рок-хиты с симфоническим оркестром

6+
Возраст 6+
Билеты от 0₽

О концерте/спектакле

Легенды русского и мирового рока с Olympic Orchestra

Легенды русского и мирового рока из репертуара культовых музыкантов в исполнении симфонического оркестра Olympic Orchestra. В программе хиты из репертуара Deep Purple, Depeche Mode, AC/DC, Nirvana, Queen, Metallica, Rammstein, Король и Шут, Сплин, Мумий Тролль, Чиж и Ко, Жуки и многих других рок-звёзд отечественной и зарубежной сцены.

Два часа драйва и восторга

Два часа драйва, восторга и любимых композиций в исполнении профессионалов своего дела. Петь будет весь зал, проверено неоднократно!

Olympic Orchestra: объединение стилей

Olympic Orchestra — знаменитый оркестр из Санкт-Петербурга, который объединил в себе классических, джазовых и рок-музыкантов, чьи творческие эксперименты сформировали уникальный подход к исполнению музыкальных произведений. Каждый их концерт — это настоящее шоу, неотъемлемой частью которого является сама публика.

Рок-хиты, симфония и эмоции

Итак, рок-хиты, симфонический оркестр и непередаваемые эмоции!

Дирижёр и руководители:

  • Санкт-Петербургский симфонический оркестр Olympic Orchestra
  • Дирижёр — Александр Голиков
  • Художественный руководитель — Алексей Степанов
  • Организатор концерта — Accord Lab

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
15 августа
Зеленый театр ВДНХ Москва, просп. Мира, 119, стр. 545, ВДНХ
20:00 от 1300 ₽
20 сентября
Зеленый театр ВДНХ Москва, просп. Мира, 119, стр. 545, ВДНХ
19:00 от 1300 ₽
17 октября
Измайлово Москва, Измайловское ш., 71, корп. 5
20:00
14 ноября
Измайлово Москва, Измайловское ш., 71, корп. 5
20:00
19 декабря
Измайлово Москва, Измайловское ш., 71, корп. 5
20:00

Фотографии

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В ближайшие дни

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9 августа в 20:00 Англиканская церковь Святого Андрея
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31 июля в 20:00 Punch & Judy
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