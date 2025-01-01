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Рок-хиты с симфоническим оркестром
Киноафиша Рок-хиты с симфоническим оркестром

Рок-хиты с симфоническим оркестром

Постановка
Колизей 6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Рок-хиты с симфоническим оркестром Olympic Orchestra

Приглашаем вас на необыкновенное музыкальное событие в концертном зале Колизей! Вас ждёт уникальное шоу, в котором рок-хиты культовых музыкантов будут исполнены симфоническим оркестром Olympic Orchestra.

Программа концерта

В программе концерта — самые известные рок-композиции как отечественных, так и зарубежных исполнителей. Симфонический оркестр под руководством дирижера Александра Голикова привнесёт в рок-классические произведения новое звучание, сочетая элементы классической музыки, джаза и рока.

Творческий подход и уникальная атмосфера

Olympic Orchestra отличается своим уникальным подходом к исполнению, что делает каждое их выступление незабываемым. В их концертах гармонично сочетаются мастерство музыкантов и энергичный драйв рок-музыки, создавая неповторимую атмосферу.

Восторг и участие публики

Два часа драйва и эмоций гарантированы! Публика становится неотъемлемой частью шоу, ведь вместе с оркестром вы будете петь и переживать каждую ноту. Проверьте сами — это проверено неоднократно!

Не упустите шанс стать частью этого музыкального события!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 9 октября
Колизей Санкт-Петербург, Невский просп., 100
20:00 от 1600 ₽
Санкт-Петербург, 6 ноября
Колизей Санкт-Петербург, Невский просп., 100
20:00 от 1600 ₽
Санкт-Петербург, 11 декабря
Колизей Санкт-Петербург, Невский просп., 100
20:00 от 1600 ₽

Фотографии

Рок-хиты с симфоническим оркестром Рок-хиты с симфоническим оркестром Рок-хиты с симфоническим оркестром Рок-хиты с симфоническим оркестром Рок-хиты с симфоническим оркестром

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