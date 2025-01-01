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Рок-хиты на виолончелях в арт-пространстве «Фабрика»
Киноафиша Рок-хиты на виолончелях в арт-пространстве «Фабрика»

Рок-хиты на виолончелях в арт-пространстве «Фабрика»

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Фантастическое шоу от Atomic Cellos в Петербурге

Приготовьтесь к незабываемому концерту! На сцене Арт-пространства «Фабрика» выступит ансамбль виолончелей Atomic Cellos, который покоряет сердца зрителей. В программе – мировые рок-хиты, исполненные в уникальной интерпретации ядерных виолончелистов из Питера.

Музыка, которая вызывает воспоминания

Вы думали, что в консерваториях только занудство? Приходите и переубедитесь! В этот вечер вы услышите те композиции, под которые в юности переживали самые яркие моменты: от первых поцелуев до встреч рассвета на выпускном. Звучат мелодии, которые навсегда останутся в вашем сердце.

Что вас ждет на концерте?

В программе – шедевры, такие как:

  • Metallica – Nothing Else Matters
  • AC/DC – Highway to Hell
  • Bob Dylan – Knocking on Heaven's Door
  • Rammstein – Adios
  • The Cranberries – Zombie
  • Queen – The Show Must Go On, We Will Rock You
  • Muse – Sing for Absolution
  • Nirvana – Smells Like Teen Spirit
  • Chris Isaak – Wicked Game
  • Limp Bizkit – Behind Blue Eyes
  • Алиса – Трасса Е-95

Но это еще не всё! Специальные сюрпризы ждут вас на концерте.

Информация о мероприятии

Исполнители: Atomic Cellos (при поддержке Forte Family). Концерт пройдет в уникальном арт-пространстве «Фабрика» – новом культурном центре Петербурга, расположенном на месте исторической бумагопрядильной мануфактуры.

Бонус для зрителей: возможность подняться на крышу «Фабрики» и насладиться панорамным видом на город, а также сделать несколько незабываемых фотографий!

Как добраться и продолжительность концерта

Вход осуществляется со стороны Невы. Обратите внимание: вход находится во дворе дома 86 (за Деловым центром «Квартал»). Концерт продлится 1 час 25 минут с одним антрактом. Мероприятие не имеет возрастных ограничений, рекомендуется для зрителей старше 6 лет.

Не упустите возможность стать частью этого музыкального праздника! Ждем вас на концерте!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 3 августа
Арт-пространство «Фабрика» Санкт-Петербург, просп. Обуховской Обороны, 86, литера К
19:00 от 1600 ₽
Санкт-Петербург, 10 августа
Арт-пространство «Фабрика» Санкт-Петербург, просп. Обуховской Обороны, 86, литера К
19:00 от 1600 ₽
Санкт-Петербург, 7 сентября
Арт-пространство «Фабрика» Санкт-Петербург, просп. Обуховской Обороны, 86, литера К
19:00 от 1600 ₽

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