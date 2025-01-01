Рок-хиты на виолончелях в арт-пространстве «Фабрика»

Фантастическое шоу от Atomic Cellos в Петербурге

Приготовьтесь к незабываемому концерту! На сцене Арт-пространства «Фабрика» выступит ансамбль виолончелей Atomic Cellos, который покоряет сердца зрителей. В программе – мировые рок-хиты, исполненные в уникальной интерпретации ядерных виолончелистов из Питера.

Музыка, которая вызывает воспоминания

Вы думали, что в консерваториях только занудство? Приходите и переубедитесь! В этот вечер вы услышите те композиции, под которые в юности переживали самые яркие моменты: от первых поцелуев до встреч рассвета на выпускном. Звучат мелодии, которые навсегда останутся в вашем сердце.

Что вас ждет на концерте?

В программе – шедевры, такие как:

Metallica – Nothing Else Matters

AC/DC – Highway to Hell

Bob Dylan – Knocking on Heaven's Door

Rammstein – Adios

The Cranberries – Zombie

Queen – The Show Must Go On, We Will Rock You

Muse – Sing for Absolution

Nirvana – Smells Like Teen Spirit

Chris Isaak – Wicked Game

Limp Bizkit – Behind Blue Eyes

Алиса – Трасса Е-95

Но это еще не всё! Специальные сюрпризы ждут вас на концерте.

Информация о мероприятии

Исполнители: Atomic Cellos (при поддержке Forte Family). Концерт пройдет в уникальном арт-пространстве «Фабрика» – новом культурном центре Петербурга, расположенном на месте исторической бумагопрядильной мануфактуры.

Бонус для зрителей: возможность подняться на крышу «Фабрики» и насладиться панорамным видом на город, а также сделать несколько незабываемых фотографий!

Как добраться и продолжительность концерта

Вход осуществляется со стороны Невы. Обратите внимание: вход находится во дворе дома 86 (за Деловым центром «Квартал»). Концерт продлится 1 час 25 минут с одним антрактом. Мероприятие не имеет возрастных ограничений, рекомендуется для зрителей старше 6 лет.

Не упустите возможность стать частью этого музыкального праздника! Ждем вас на концерте!