Рок-Хиты на виолончелях при свечах

Концерт, где рок встречается с классикой

Приглашаем вас на уникальный концерт, где дерзость рока гармонично сочетается с элегантностью классической музыки. Погрузитесь в мир легендарных рок-хитов, переосмысленных через призму академического звучания. Глубокие, бархатные тембры виолончелей подарят вам знакомые мелодии в совершенно новом свете.

Музыкальный праздник для всех

Вас ждут произведения всемирно известных рок-групп, чьи хиты стали неотъемлемой частью музыкальной истории. Этот концерт дарит фейерверк эмоций и незабываемые впечатления, которые вы сможете разделить с любимыми. Билеты приобретаются на каждого зрителя, вне зависимости от возраста.

Важные моменты

Обратите внимание, что в составе артистов возможны изменения. Концертный зал расположен на 3 этаже, в здании музея лифта нет.

Исполнители концертов

На события 7, 28 сентября и 12 октября выступят Capriccio Cellos — лауреаты Международных фестивалей и конкурсов, а также солисты известных оркестров Москвы. Эти музыканты активно выступают на крупнейших концертных площадках России.

С мастерством интерпретируя культовые композиции, такие как «Bohemian Rhapsody», «Nothing Else Matters» и «Smoke on the Water», они создают мощный, глубокий и эмоциональный звук, погружающий зрителей в уникальную атмосферу.

Состав исполнителей: