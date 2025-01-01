Меню
Рок-Хиты на виолончелях при свечах
Рок-Хиты на виолончелях при свечах

Рок-Хиты на виолончелях при свечах

6+
6+
О концерте/спектакле

Концерт, где рок встречается с классикой

Приглашаем вас на уникальный концерт, где дерзость рока гармонично сочетается с элегантностью классической музыки. Погрузитесь в мир легендарных рок-хитов, переосмысленных через призму академического звучания. Глубокие, бархатные тембры виолончелей подарят вам знакомые мелодии в совершенно новом свете.

Музыкальный праздник для всех

Вас ждут произведения всемирно известных рок-групп, чьи хиты стали неотъемлемой частью музыкальной истории. Этот концерт дарит фейерверк эмоций и незабываемые впечатления, которые вы сможете разделить с любимыми. Билеты приобретаются на каждого зрителя, вне зависимости от возраста.

Важные моменты

Обратите внимание, что в составе артистов возможны изменения. Концертный зал расположен на 3 этаже, в здании музея лифта нет.

Исполнители концертов

На события 7, 28 сентября и 12 октября выступят Capriccio Cellos — лауреаты Международных фестивалей и конкурсов, а также солисты известных оркестров Москвы. Эти музыканты активно выступают на крупнейших концертных площадках России.

С мастерством интерпретируя культовые композиции, такие как «Bohemian Rhapsody», «Nothing Else Matters» и «Smoke on the Water», они создают мощный, глубокий и эмоциональный звук, погружающий зрителей в уникальную атмосферу.

Состав исполнителей:

  • Василий Ратькин (виолончель)
  • Дарья Валентинова (виолончель)
  • Ольга Зозуля (виолончель)
  • Олег Самойлов (контрабас)

7 сентября
Культурный центр «Интеграция» им. Николая Островского Москва, Тверская, 14
17:00 от 999 ₽
28 сентября
Культурный центр «Интеграция» им. Николая Островского Москва, Тверская, 14
17:00 от 999 ₽
12 октября
Культурный центр «Интеграция» им. Николая Островского Москва, Тверская, 14
17:00 от 999 ₽

