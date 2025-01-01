Меню
Рок-хиты на виолончелях. Новогодний концерт в сердце города
Рок-хиты на виолончелях. Новогодний концерт в сердце города

6+
Возраст 6+

О концерте

Фантастическое шоу в ротонде Дома голландской церкви

Ротонда Дома голландской церкви (Центр искусства и музыки на Невском 20) — уникальное культурное пространство, известное своим историческим наследием. В XVIII столетии здесь располагался голландский квартал, а здание занимала Голландская реформатская церковь с роскошным органом Walcker, который теперь радует публику в Капелле Санкт-Петербурга.

Сейчас в красивейшей ротонде установлен исторический голландский орган 1910 года, мастерством созданный Мартом Вермейленом и привезенный из Нидерландов в 2020 году.

Необычное музыкальное событие

В новогодние праздники ансамбль Fumo Rosso подготовил для зрителей настоящее шоу! В программе концерта прозвучат любимые рок-хиты в исполнении классических скрипок, виолончелей и jazz-перкуссии. Вы не сможете устоять перед вдохновляющим звучанием, которое перенесет вас в самые яркие моменты вашей жизни.

Звучание, которое вы не забудете

Приглашаем вас на концерт, где звучат композиции, под которые вы переживали свои подростковые годы. Мелодии, которым вы радовались, плакали и встречали рассветы. В программе — классические хиты:

  • Deep Purple — Smoke On The Water
  • AC/DC — Highway to Hell
  • The Black Eyed Peas — Pump It
  • Queen — We Will Rock You
  • Queen — Another One Bites The Dust
  • Muse — Supermassive Black Hole
  • Rammstein — Mein Hertz Brennet
  • Rammstein — Deutschland
  • Coldplay — Viva la Vida
  • Survivor — Eye Of The Tiger
  • Michael Jackson — Billie Jean
  • AC/DC — Whole Lotta Rose
  • Led Zeppelin — Kashmir
  • The White Stripes — Seven Nations Army
  • Эдвард Григ — «В пещере горного короля» из сюиты «Пер Гюнт», рок-обработка
  • Nirvana — Smells Like Teen Spirit

О времени и первых восприятиях

Концерт продлится 1 час 10 минут без антракта и предназначен для зрителей старше 6 лет. Приходите и убедитесь сами, какие прекрасные моменты можно пережить вместе с музыкой!

Январь
3 января суббота
17:00
Центр искусства и музыки ЦГПБ им. Маяковского Санкт-Петербург, Невский просп., 20
от 1600 ₽

