Рок-хиты на виолончелях. Новогодний концерт в сердце города

Ротонда Дома голландской церкви (Центр искусства и музыки на Невском 20) — уникальное культурное пространство, известное своим историческим наследием. В XVIII столетии здесь располагался голландский квартал, а здание занимала Голландская реформатская церковь с роскошным органом Walcker, который теперь радует публику в Капелле Санкт-Петербурга.
Сейчас в красивейшей ротонде установлен исторический голландский орган 1910 года, мастерством созданный Мартом Вермейленом и привезенный из Нидерландов в 2020 году.
В новогодние праздники ансамбль Fumo Rosso подготовил для зрителей настоящее шоу! В программе концерта прозвучат любимые рок-хиты в исполнении классических скрипок, виолончелей и jazz-перкуссии. Вы не сможете устоять перед вдохновляющим звучанием, которое перенесет вас в самые яркие моменты вашей жизни.
Приглашаем вас на концерт, где звучат композиции, под которые вы переживали свои подростковые годы. Мелодии, которым вы радовались, плакали и встречали рассветы. В программе — классические хиты:
Концерт продлится 1 час 10 минут без антракта и предназначен для зрителей старше 6 лет. Приходите и убедитесь сами, какие прекрасные моменты можно пережить вместе с музыкой!