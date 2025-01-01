Меню
Рок-хиты на виолончелях. Новогодний концерт в сердце города
0+
Возраст 0+

О концерте

Фантастическое новогоднее шоу от ансамбля Fumo Rosso!

В новогодние праздники наших старых знакомых, участников ансамбля Fumo Rosso, ждет удивительное событие — невероятное шоу, где классические струнные инструменты переплетаются с мировыми рок-хитами. Под звуки скрипок, виолончелей и джазовой перкуссии вы сможете услышать композиции, от которых ностальгия охватывает с головой.

Музыка, которая запомнится навсегда

Представьте, как звучат хиты, под которые вы провели свои лучшие моменты юности. Это те самые песни, которые вы слушали на кассетах, мечтая о великой любви или делясь тайными с лучшими друзьями. В программе благодаря виртуозам смычка и музыкантам с консерваторским образованием прозвучат:

  • Deep Purple – Smoke On The Water
  • AC/DC – Highway to Hell
  • The Black Eyed Peas – Pump It
  • Queen – We Will Rock You
  • Queen – Another One Bites The Dust
  • Muse – Supermassive Black Hole
  • Rammstein – Mein Hertz Brennet
  • Rammstein – Deutschland
  • Coldplay – Viva la Vida
  • Survivor – Eye Of The Tiger
  • Michael Jackson – Billie Jean
  • AC/DC – Whole Lotta Rosie
  • Led Zeppelin – Kashmir
  • The White Stripes – Seven Nations Army
  • Эдвард Григ – «В пещере горного короля» из сюиты «Пер Гюнт» (рок-обработка)
  • Nirvana – Smells Like Teen Spirit

Исполнители и длительность

Выступление ансамбля Fumo Rosso включает две виолончели, две скрипки и ритм-секцию, что создаст уникальное звучание. Продолжительность концерта составляет 1 час и 10 минут без антракта.

Возрастные рамки

Концерт рекомендован для зрителей старше 6 лет. Приходите и наслаждайтесь магией музыки вместе с нами!

Удобное местоположение

Проход к Международной Академии Музыки Елены Образцовой удобен через арку на Садовой линии. Не упустите шанс провести вечер в компании лучших музыкальных хитов!

Купить билет на концерт Рок-хиты на виолончелях. Новогодний концерт в сердце города

Январь
2 января пятница
15:00
Международная академия музыки Елены Образцовой Санкт-Петербург, Невский просп., 35, литера В
от 1600 ₽
19:00
Международная академия музыки Елены Образцовой Санкт-Петербург, Невский просп., 35, литера В
от 1600 ₽
6 января вторник
15:00
Международная академия музыки Елены Образцовой Санкт-Петербург, Невский просп., 35, литера В
от 1600 ₽
19:00
Международная академия музыки Елены Образцовой Санкт-Петербург, Невский просп., 35, литера В

