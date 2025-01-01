Рок-хиты на виолончелях. Новогодний концерт в сердце города

Фантастическое новогоднее шоу от ансамбля Fumo Rosso!

В новогодние праздники наших старых знакомых, участников ансамбля Fumo Rosso, ждет удивительное событие — невероятное шоу, где классические струнные инструменты переплетаются с мировыми рок-хитами. Под звуки скрипок, виолончелей и джазовой перкуссии вы сможете услышать композиции, от которых ностальгия охватывает с головой.

Музыка, которая запомнится навсегда

Представьте, как звучат хиты, под которые вы провели свои лучшие моменты юности. Это те самые песни, которые вы слушали на кассетах, мечтая о великой любви или делясь тайными с лучшими друзьями. В программе благодаря виртуозам смычка и музыкантам с консерваторским образованием прозвучат:

Deep Purple – Smoke On The Water

AC/DC – Highway to Hell

The Black Eyed Peas – Pump It

Queen – We Will Rock You

Queen – Another One Bites The Dust

Muse – Supermassive Black Hole

Rammstein – Mein Hertz Brennet

Rammstein – Deutschland

Coldplay – Viva la Vida

Survivor – Eye Of The Tiger

Michael Jackson – Billie Jean

AC/DC – Whole Lotta Rosie

Led Zeppelin – Kashmir

The White Stripes – Seven Nations Army

Эдвард Григ – «В пещере горного короля» из сюиты «Пер Гюнт» (рок-обработка)

Nirvana – Smells Like Teen Spirit

Исполнители и длительность

Выступление ансамбля Fumo Rosso включает две виолончели, две скрипки и ритм-секцию, что создаст уникальное звучание. Продолжительность концерта составляет 1 час и 10 минут без антракта.

Возрастные рамки

Концерт рекомендован для зрителей старше 6 лет. Приходите и наслаждайтесь магией музыки вместе с нами!

Удобное местоположение

Проход к Международной Академии Музыки Елены Образцовой удобен через арку на Садовой линии. Не упустите шанс провести вечер в компании лучших музыкальных хитов!