Рок-хиты на виолончелях. Новогодний концерт в сердце города

В новогодние праздники наших старых знакомых, участников ансамбля Fumo Rosso, ждет удивительное событие — невероятное шоу, где классические струнные инструменты переплетаются с мировыми рок-хитами. Под звуки скрипок, виолончелей и джазовой перкуссии вы сможете услышать композиции, от которых ностальгия охватывает с головой.
Представьте, как звучат хиты, под которые вы провели свои лучшие моменты юности. Это те самые песни, которые вы слушали на кассетах, мечтая о великой любви или делясь тайными с лучшими друзьями. В программе благодаря виртуозам смычка и музыкантам с консерваторским образованием прозвучат:
Выступление ансамбля Fumo Rosso включает две виолончели, две скрипки и ритм-секцию, что создаст уникальное звучание. Продолжительность концерта составляет 1 час и 10 минут без антракта.
Концерт рекомендован для зрителей старше 6 лет. Приходите и наслаждайтесь магией музыки вместе с нами!
Проход к Международной Академии Музыки Елены Образцовой удобен через арку на Садовой линии. Не упустите шанс провести вечер в компании лучших музыкальных хитов!