Рок-хиты на виолончелях. Atomic Cellos

Ансамбль виолончелей Atomic Cellos приглашает вас на незабываемый концерт, который покорит сердца любителей музыки! Приготовьтесь насладиться исполнением мировых рок-хитов в уникальной интерпретации талантливых музыкантов из Петербурга.
На сцене вы услышите произведения, под которые многие из нас переживали важные моменты жизни. Это музыка, что звучала в подростковых слезах, под которую мы впервые поцеловались или встречали рассвет на выпускном. Знакомые мелодии напомнят о приключениях с друзьями у костра и о ночах в рок-клубах.
В репертуаре концерта — хиты таких легендарных групп, как:
И это только начало! Не упустите шанс стать частью этого музыкального путешествия.
Исполнители: Atomic Cellos (при поддержке Forte Family). Продолжительность концерта — 1 час 10 минут без антракта. Концерт рекомендован для зрителей старше 6 лет.
Не упустите возможность увидеть и услышать то, что вы еще не испытывали! Будет много сюрпризов, которые вы сможете узнать только на концерте. Мы ждем вас!