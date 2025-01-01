Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Рок-хиты на виолончелях. Atomic Cellos
Киноафиша Рок-хиты на виолончелях. Atomic Cellos

Рок-хиты на виолончелях. Atomic Cellos

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Фантастическое шоу от Atomic Cellos

Ансамбль виолончелей Atomic Cellos приглашает вас на незабываемый концерт, который покорит сердца любителей музыки! Приготовьтесь насладиться исполнением мировых рок-хитов в уникальной интерпретации талантливых музыкантов из Петербурга.

Музыка, которая вызывает воспоминания

На сцене вы услышите произведения, под которые многие из нас переживали важные моменты жизни. Это музыка, что звучала в подростковых слезах, под которую мы впервые поцеловались или встречали рассвет на выпускном. Знакомые мелодии напомнят о приключениях с друзьями у костра и о ночах в рок-клубах.

Что вас ждет в программе

В репертуаре концерта — хиты таких легендарных групп, как:

  • Metallica — Nothing Else Matters
  • Linkin Park — Numb
  • AC/DC — Highway to Hell
  • Bob Dylan — Knocking on Heaven's Door
  • Rammstein — Adios
  • The Cranberries — Zombie
  • Radiohead — Creep
  • Queen — The Show Must Go On, We Will Rock You
  • Muse — Sing for Absolution
  • Nirvana — Smells Like Teen Spirit
  • Алиса — Трасса E-95

И это только начало! Не упустите шанс стать частью этого музыкального путешествия.

Подробности концерта

Исполнители: Atomic Cellos (при поддержке Forte Family). Продолжительность концерта — 1 час 10 минут без антракта. Концерт рекомендован для зрителей старше 6 лет.

Не упустите возможность увидеть и услышать то, что вы еще не испытывали! Будет много сюрпризов, которые вы сможете узнать только на концерте. Мы ждем вас!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 12 сентября
Международная академия музыки Елены Образцовой Санкт-Петербург, Невский просп., 35, литера В
19:00 от 1600 ₽
Санкт-Петербург, 14 сентября
Международная академия музыки Елены Образцовой Санкт-Петербург, Невский просп., 35, литера В
19:00 от 1600 ₽
Санкт-Петербург, 21 сентября
Международная академия музыки Елены Образцовой Санкт-Петербург, Невский просп., 35, литера В
15:00 от 1600 ₽
Санкт-Петербург, 26 сентября
Международная академия музыки Елены Образцовой Санкт-Петербург, Невский просп., 35, литера В
19:00 от 1600 ₽
Санкт-Петербург, 28 сентября
Международная академия музыки Елены Образцовой Санкт-Петербург, Невский просп., 35, литера В
19:00 от 1600 ₽
Санкт-Петербург, 10 октября
Международная академия музыки Елены Образцовой Санкт-Петербург, Невский просп., 35, литера В
19:00 от 1600 ₽

В ближайшие дни

6+
Классическая музыка
АСО, П.Максимов, Ф.Мондельчи Аб-т № 9
15 мая в 20:00 Большой зал Петербургской филармонии
от 800 ₽
6+
Классическая музыка
Концерт органной музыки «Во французском вкусе»
27 августа в 19:30 Евангелическо-лютеранская церковь Святой Екатерины
от 700 ₽
Shaman
6+
Поп
Shaman
8 марта в 19:00 Ледовый дворец
от 2000 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше