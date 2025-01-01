Рок-хиты на виолончелях. Atomic Cellos

Фантастическое шоу от Atomic Cellos

Ансамбль виолончелей Atomic Cellos приглашает вас на незабываемый концерт, который покорит сердца любителей музыки! Приготовьтесь насладиться исполнением мировых рок-хитов в уникальной интерпретации талантливых музыкантов из Петербурга.

Музыка, которая вызывает воспоминания

На сцене вы услышите произведения, под которые многие из нас переживали важные моменты жизни. Это музыка, что звучала в подростковых слезах, под которую мы впервые поцеловались или встречали рассвет на выпускном. Знакомые мелодии напомнят о приключениях с друзьями у костра и о ночах в рок-клубах.

Что вас ждет в программе

В репертуаре концерта — хиты таких легендарных групп, как:

Metallica — Nothing Else Matters

Linkin Park — Numb

AC/DC — Highway to Hell

Bob Dylan — Knocking on Heaven's Door

Rammstein — Adios

The Cranberries — Zombie

Radiohead — Creep

Queen — The Show Must Go On, We Will Rock You

Muse — Sing for Absolution

Nirvana — Smells Like Teen Spirit

Алиса — Трасса E-95

И это только начало! Не упустите шанс стать частью этого музыкального путешествия.

Подробности концерта

Исполнители: Atomic Cellos (при поддержке Forte Family). Продолжительность концерта — 1 час 10 минут без антракта. Концерт рекомендован для зрителей старше 6 лет.

Не упустите возможность увидеть и услышать то, что вы еще не испытывали! Будет много сюрпризов, которые вы сможете узнать только на концерте. Мы ждем вас!