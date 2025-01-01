Меню
Рок-хиты на виолончелях. Atomic Cellos в сердце города
6+
О концерте/спектакле

Ансамбль виолончелей, покоряющий сердца – на сцене Atomic Cellos!

Приготовьтесь к фантастическому шоу! В исполнении ядерных виолончелистов из Питера вы услышите мировые рок-хиты, которые не оставят равнодушным никого.

Что вас ждет?

Таких виолончелей вы еще не видели и не слышали. Виртуозы смычка с консерваторским образованием ломают стереотипы и превращают известные рок-композиции в незабываемые музыкальные произведения. Это музыка, под которую вы плакали в подростковом возрасте и впервые поцеловались. Это мелодии, напоминающие о лучших моментах: встречах с друзьями, рассветах на выпускном и незабываемых ночах в рок-клубах.

Программа концерта

В программе:

  • Metallica – Nothing Else Matters
  • Linkin Park – Numb
  • AC/DC – Highway to Hell
  • Bob Dylan – Knocking on Heaven's Door
  • Rammstein – Adios
  • The Cranberries – Zombie
  • Radiohead – Creep
  • Queen – The Show Must Go On, We Will Rock You
  • Muse – Sing for Absolution
  • Nirvana – Smells Like Teen Spirit
  • Bloodhound Gang – Foxtrot Uniform Charlie Kilo
  • Chris Isaak – Wicked Game
  • Limp Bizkit – Behind Blue Eyes
  • Алиса – Трасса E-95

И это еще не все! Готовьтесь к множеству сюрпризов, которые вы не узнаете, пока не придете на концерт!

Исполнители

Концерт представит ансамбль Atomic Cellos при поддержке Forte Family.

Важно знать

Проход к Международной Академии Музыки Елены Образцовой осуществляется через арку на Садовой линии. Продолжительность концерта – 1 час 10 минут без антракта. Концерт рекомендован для зрителей старше 6 лет.

Расписание

Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 3 октября
Международная академия музыки Елены Образцовой Санкт-Петербург, Невский просп., 35, литера В
19:00 от 1600 ₽
Санкт-Петербург, 30 октября
Международная академия музыки Елены Образцовой Санкт-Петербург, Невский просп., 35, литера В
19:00 от 1600 ₽

