Рок-хиты на виолончелях. Atomic Cellos в сердце города

Ансамбль виолончелей, покоряющий сердца – на сцене Atomic Cellos!

Приготовьтесь к фантастическому шоу! В исполнении ядерных виолончелистов из Питера вы услышите мировые рок-хиты, которые не оставят равнодушным никого.

Что вас ждет?

Таких виолончелей вы еще не видели и не слышали. Виртуозы смычка с консерваторским образованием ломают стереотипы и превращают известные рок-композиции в незабываемые музыкальные произведения. Это музыка, под которую вы плакали в подростковом возрасте и впервые поцеловались. Это мелодии, напоминающие о лучших моментах: встречах с друзьями, рассветах на выпускном и незабываемых ночах в рок-клубах.

Программа концерта

В программе:

Metallica – Nothing Else Matters

Linkin Park – Numb

AC/DC – Highway to Hell

Bob Dylan – Knocking on Heaven's Door

Rammstein – Adios

The Cranberries – Zombie

Radiohead – Creep

Queen – The Show Must Go On, We Will Rock You

Muse – Sing for Absolution

Nirvana – Smells Like Teen Spirit

Bloodhound Gang – Foxtrot Uniform Charlie Kilo

Chris Isaak – Wicked Game

Limp Bizkit – Behind Blue Eyes

Алиса – Трасса E-95

И это еще не все! Готовьтесь к множеству сюрпризов, которые вы не узнаете, пока не придете на концерт!

Исполнители

Концерт представит ансамбль Atomic Cellos при поддержке Forte Family.

Важно знать

Проход к Международной Академии Музыки Елены Образцовой осуществляется через арку на Садовой линии. Продолжительность концерта – 1 час 10 минут без антракта. Концерт рекомендован для зрителей старше 6 лет.