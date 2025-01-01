Рок-хиты на виолончелях. Atomic Cellos в сердце города

Приготовьтесь к фантастическому шоу! В исполнении ядерных виолончелистов из Питера вы услышите мировые рок-хиты, которые не оставят равнодушным никого.
Таких виолончелей вы еще не видели и не слышали. Виртуозы смычка с консерваторским образованием ломают стереотипы и превращают известные рок-композиции в незабываемые музыкальные произведения. Это музыка, под которую вы плакали в подростковом возрасте и впервые поцеловались. Это мелодии, напоминающие о лучших моментах: встречах с друзьями, рассветах на выпускном и незабываемых ночах в рок-клубах.
В программе:
И это еще не все! Готовьтесь к множеству сюрпризов, которые вы не узнаете, пока не придете на концерт!
Концерт представит ансамбль Atomic Cellos при поддержке Forte Family.
Проход к Международной Академии Музыки Елены Образцовой осуществляется через арку на Садовой линии. Продолжительность концерта – 1 час 10 минут без антракта. Концерт рекомендован для зрителей старше 6 лет.