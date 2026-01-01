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Рок-хиты на виолончелях Atomic Cellos. Концерт при свечах во дворце
Киноафиша Рок-хиты на виолончелях Atomic Cellos. Концерт при свечах во дворце

Рок-хиты на виолончелях Atomic Cellos. Концерт при свечах во дворце

6+
Возраст 6+

О концерте

Концерт Atomic Cellos в Санкт-Петербурге

Приглашаем вас на незабываемое музыкальное событие в зале пеликанов исторического дворца Кваренги! В программе вечера – фантастическое шоу от ансамбля виолончелей Atomic Cellos. Музыка, которая заполнила лучшие моменты вашей жизни, будет исполнена на уникальных инструментах, покоряющих сердца зрителей.

Звучание рок-культуры

Atomic Cellos представят мировые рок-хиты, среди которых:

  • Metallica – Nothing Else Matters
  • AC/DC – Highway to Hell
  • Bob Dylan – Knocking on Heaven’s Door
  • Rammstein – Adios
  • The Cranberries – Zombie
  • Queen – The Show Must Go On, We Will Rock You
  • Muse – Sing for Absolution
  • Nirvana – Smells Like Teen Spirit
  • Chris Isaak – Wicked Game
  • Limp Bizkit – Behind Blue Eyes
  • Алиса – Трасса E-95

Не упустите шанс услышать всю магию рок-музыки в исполнении мастеров звучных смычковых инструментов, поддерживаемых Forte Family. Концерт длится 1 час 10 минут и адресован зрителям старше 6 лет.

Уникальное пространство

Концерт пройдет в пространстве Freedom, крупнейшей ивент-площадке России, расположенной в самом сердце Петербурга, недалеко от Казанского собора. Старинное здание, построенное в начале XIX века выдающимся архитектором Джакомо Кваренги, делает атмосферу события поистине уникальной.

Зал с оригинальным декором, изображающим пеликанов, когда-то служил местом заседания Опекунского совета Императорского Воспитательного дома. Прекрасная акустика этого зала идеально подходит для проведения музыкальных мероприятий, таких как наш концерт.

Не пропустите возможность стать частью этого музыкального вечера!

Купить билет на концерт Рок-хиты на виолончелях Atomic Cellos. Концерт при свечах во дворце

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В других городах
Октябрь
11 октября воскресенье
16:30
Дворец Кваренги Санкт-Петербург, Казанская, 7
от 1200 ₽
31 октября суббота
16:30
Дворец Кваренги Санкт-Петербург, Казанская, 7
от 2000 ₽

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