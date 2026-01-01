Рок-хиты на виолончелях Atomic Cellos. Концерт при свечах во дворце

Концерт Atomic Cellos в Санкт-Петербурге

Приглашаем вас на незабываемое музыкальное событие в зале пеликанов исторического дворца Кваренги! В программе вечера – фантастическое шоу от ансамбля виолончелей Atomic Cellos. Музыка, которая заполнила лучшие моменты вашей жизни, будет исполнена на уникальных инструментах, покоряющих сердца зрителей.

Звучание рок-культуры

Atomic Cellos представят мировые рок-хиты, среди которых:

Metallica – Nothing Else Matters

AC/DC – Highway to Hell

Bob Dylan – Knocking on Heaven’s Door

Rammstein – Adios

The Cranberries – Zombie

Queen – The Show Must Go On, We Will Rock You

Muse – Sing for Absolution

Nirvana – Smells Like Teen Spirit

Chris Isaak – Wicked Game

Limp Bizkit – Behind Blue Eyes

Алиса – Трасса E-95

Не упустите шанс услышать всю магию рок-музыки в исполнении мастеров звучных смычковых инструментов, поддерживаемых Forte Family. Концерт длится 1 час 10 минут и адресован зрителям старше 6 лет.

Уникальное пространство

Концерт пройдет в пространстве Freedom, крупнейшей ивент-площадке России, расположенной в самом сердце Петербурга, недалеко от Казанского собора. Старинное здание, построенное в начале XIX века выдающимся архитектором Джакомо Кваренги, делает атмосферу события поистине уникальной.

Зал с оригинальным декором, изображающим пеликанов, когда-то служил местом заседания Опекунского совета Императорского Воспитательного дома. Прекрасная акустика этого зала идеально подходит для проведения музыкальных мероприятий, таких как наш концерт.

Не пропустите возможность стать частью этого музыкального вечера!