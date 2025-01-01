Рок-хиты на шотландских волынках: City Pipes

Яркие Рок-хиты на Шотландских Волынках

Приглашаем вас на незабываемое шоу «Рок-хиты на шотландских волынках», которое представит Оркестр волынщиков City Pipes в сотрудничестве с ансамблем ирландского танца Celtic Wind. Это уникальное событие обещает стать настоящим музыкальным праздником!

Звуки, которые запомнятся

В программе концерта вы услышите хиты мирового рока от Beatles до Queen, а также саундтреки из культовых фильмов. Кроме того, вас ждут лучшие произведения народной музыки Ирландии и Шотландии, исполненные в ярком и уникальном звучании волынок, барабанов и электрооргана.

Об Оркестре волынщиков City Pipes

Оркестр волынщиков City Pipes — один из самых востребованных и необычных коллективов в своей сфере. Они известны своими удивительными концертами, которые проходят в самых разных местах: от резиденции посла Великобритании до Олимпийских игр, от стадиона Лужники до консерватории. Каждый их концерт — это особое событие, которое надолго останется в памяти зрителей.

Не упустите возможность!

Не пропустите шанс стать частью этого яркого музыкального спектакля. Подарите себе и своим близким незабываемые впечатления от волынок и ирландского танца!