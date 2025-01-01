Рок-хиты на органе в соборе при свечах

Команда IMAYC приглашает вас на серию незабываемых концертов в Шведской церкви Святой Екатерины. Этот уникальный памятник архитектуры Санкт-Петербурга, построенный в 1865 году по проекту Карла Карловича Андерсона, расположен в живописном месте на углу пешеходной Малой Конюшенной улицы и Шведского переулка.
Церковь привлекает внимание не только своей архитектурой, но и удивительной акустикой. Здесь царит атмосфера, способная погрузить вас в мир музыки различных эпох. В чем же секрет популярности органа сегодня? В его способности звучать актуально и современно, исполняя произведения как средневековья, так и романтизма, классики и даже рок-хиты.
В рамках концерта вас ждет программа, составленная из саундтреков культовых кинокомпозиторов, включая:
Исполнительница концерта, лауреат международных конкурсов Аида Глухова, представит эти великолепные произведения на органе.
Продолжительность: 1 час 10 минут.
Рекомендовано: для всех категорий зрителей старше шести лет.
Не упустите возможность насладиться музыкой в одном из самых атмосферных мест Санкт-Петербурга!