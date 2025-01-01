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Рок-хиты на органе в соборе при свечах
Киноафиша Рок-хиты на органе в соборе при свечах

Рок-хиты на органе в соборе при свечах

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Уникальные концерты на органе в Шведской церкви Святой Екатерины

Команда IMAYC приглашает вас на серию незабываемых концертов в Шведской церкви Святой Екатерины. Этот уникальный памятник архитектуры Санкт-Петербурга, построенный в 1865 году по проекту Карла Карловича Андерсона, расположен в живописном месте на углу пешеходной Малой Конюшенной улицы и Шведского переулка.

Церковь привлекает внимание не только своей архитектурой, но и удивительной акустикой. Здесь царит атмосфера, способная погрузить вас в мир музыки различных эпох. В чем же секрет популярности органа сегодня? В его способности звучать актуально и современно, исполняя произведения как средневековья, так и романтизма, классики и даже рок-хиты.

Программа концерта

В рамках концерта вас ждет программа, составленная из саундтреков культовых кинокомпозиторов, включая:

  • Леонард Коэн - Аллилуйя
  • Людовико Эйнауди - Experience, Nuvole Bianche, Fly, Fuori Dalla Notte, I Giorni
  • Ханс Циммер - музыка из фильмов Интерстеллар, Дюна, Начало
  • Ян Тирсен - музыка из фильма Амели
  • Дункан Лоуренс - Arcade
  • Фредди Меркьюри - We Are the Champions, Somebody to Love, Show Must Go On, Bohemian Rhapsody

Исполнительница концерта, лауреат международных конкурсов Аида Глухова, представит эти великолепные произведения на органе.

Информация о мероприятии

Продолжительность: 1 час 10 минут.
Рекомендовано: для всех категорий зрителей старше шести лет.

Не упустите возможность насладиться музыкой в одном из самых атмосферных мест Санкт-Петербурга!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 29 августа
Шведская лютеранская церковь Святой Екатерины Санкт-Петербург, М.Конюшенная, 1
21:00 от 1600 ₽
Санкт-Петербург, 19 сентября
Шведская лютеранская церковь Святой Екатерины Санкт-Петербург, М.Конюшенная, 1
21:00 от 1600 ₽

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