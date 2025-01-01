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Рок-Хиты на Органе при Свечах
Киноафиша Рок-Хиты на Органе при Свечах

Рок-Хиты на Органе при Свечах

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Концерт рок-хитов на органе в Санкт-Петербурге

Приглашаем вас на захватывающий концерт «Рок-хиты на Органе при Свечах», который состоится в концертном зале Дома журналиста. В этот незабываемый вечер при свечах вы окунетесь в мир рок-музыки, которая приобретет новую звучность и глубину благодаря исполнению на мощном и чувственном органе. Искушенные меломаны и новые поклонники смогут по-новому взглянуть на популярные мировые рок-хиты, ощутив энергию и магию этого уникального сочетания звуков!

Дата и исполнители

Концерт пройдет 21 февраля, и его украсит исполнение:

  • Сергей Буслов (орган) — выпускник Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Римского-Корсакова, лауреат международных и всероссийских конкурсов, участник мастер-классов и солист большого эстрадно-симфонического оркестра Санкт-Петербурга.
  • Дарья Черняк (арфа) — выпускница Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова, участница множества музыкальных фестивалей и мастер-классов.

Программа концерта

В программе концерта прозвучат легендарные композиции:

  • The Beatles - Let it be
  • The Beatles - Yesterday
  • Queen - Богемская рапсодия
  • Queen - We are the champions
  • Rammstein - Du hast
  • Muse - Feeling good
  • Muse - Exogenesis: symphony pt.3
  • Nirvana - Smells like teen spirit
  • The Rolling Stones - Paint it black
  • Joy Division - Love will tear us apart
  • Metallica - Nothing Else Matters
  • Linkin Park - Numb
  • Rammstein - Mutter

Билеты и дополнительная информация

Билеты приобретаются на каждого зрителя вне зависимости от возраста. Не упустите возможность насладиться великолепной музыкой в уникальной атмосфере!

Будущие концерты

Исполнители на концертах 31 января, 7 февраля, 8 и 21 марта:

  • Александр Новосёлов (орган) — лауреат российских и международных конкурсов, штатный органист «Дворца Искусств» Карельской государственной филармонии.
  • Николай Ковалевич (электробалалайка) — победитель множества конкурсов и активный концертирующий музыкант.

Программа будущих концертов

На концертах 31 января и 7 февраля вас ждут следующие композиции:

  • AC/DC - Back in Black
  • Scorpions - Wind Of Change
  • Carl Jenkins - Palladio
  • Red Hot Chili Peppers - Californication
  • Nirvana - Smells Like Teen Spirit
  • Muse - Hysteria
  • Led Zeppelin - Stairway to Heaven
  • A. L. Webber - The Phantom of the Opera
  • The Rolling Stones - Paint It Black
  • AC/DC - Thunderstruck
  • Metallica - Nothing Else Matters
  • Linkin Park - Numb
  • Queen - The Show Must Go On
  • Deep Purple - Smoke on the Water

Не упустите шанс насладиться рок-классикой в исполнении талантливых музыкантов!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 31 июля
Дом журналиста Санкт-Петербург, Невский просп., 70
19:00 от 799 ₽
Санкт-Петербург, 2 августа
Дом журналиста Санкт-Петербург, Невский просп., 70
20:00 от 799 ₽
Санкт-Петербург, 6 августа
Дом журналиста Санкт-Петербург, Невский просп., 70
19:00 от 799 ₽
Санкт-Петербург, 9 августа
Дом журналиста Санкт-Петербург, Невский просп., 70
20:00 от 799 ₽
Санкт-Петербург, 14 августа
Дом журналиста Санкт-Петербург, Невский просп., 70
19:00 от 799 ₽
Санкт-Петербург, 16 августа
Дом журналиста Санкт-Петербург, Невский просп., 70
17:00 от 799 ₽
Санкт-Петербург, 23 августа
Дом журналиста Санкт-Петербург, Невский просп., 70
19:00 от 799 ₽
Санкт-Петербург, 13 сентября
Дом журналиста Санкт-Петербург, Невский просп., 70
17:00 от 799 ₽
Санкт-Петербург, 27 сентября
Дом журналиста Санкт-Петербург, Невский просп., 70
17:00 от 799 ₽
Санкт-Петербург, 18 октября
Дом журналиста Санкт-Петербург, Невский просп., 70
17:00 от 799 ₽
Санкт-Петербург, 30 октября
Дом журналиста Санкт-Петербург, Невский просп., 70
19:00 от 799 ₽

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