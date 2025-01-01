Концерт рок-хитов на органе в Санкт-Петербурге
Приглашаем вас на захватывающий концерт «Рок-хиты на Органе при Свечах», который состоится в концертном зале Дома журналиста. В этот незабываемый вечер при свечах вы окунетесь в мир рок-музыки, которая приобретет новую звучность и глубину благодаря исполнению на мощном и чувственном органе. Искушенные меломаны и новые поклонники смогут по-новому взглянуть на популярные мировые рок-хиты, ощутив энергию и магию этого уникального сочетания звуков!
Дата и исполнители
Концерт пройдет 21 февраля, и его украсит исполнение:
- Сергей Буслов (орган) — выпускник Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Римского-Корсакова, лауреат международных и всероссийских конкурсов, участник мастер-классов и солист большого эстрадно-симфонического оркестра Санкт-Петербурга.
- Дарья Черняк (арфа) — выпускница Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова, участница множества музыкальных фестивалей и мастер-классов.
Программа концерта
В программе концерта прозвучат легендарные композиции:
- The Beatles - Let it be
- The Beatles - Yesterday
- Queen - Богемская рапсодия
- Queen - We are the champions
- Rammstein - Du hast
- Muse - Feeling good
- Muse - Exogenesis: symphony pt.3
- Nirvana - Smells like teen spirit
- The Rolling Stones - Paint it black
- Joy Division - Love will tear us apart
- Metallica - Nothing Else Matters
- Linkin Park - Numb
- Rammstein - Mutter
Билеты и дополнительная информация
Билеты приобретаются на каждого зрителя вне зависимости от возраста. Не упустите возможность насладиться великолепной музыкой в уникальной атмосфере!
Будущие концерты
Исполнители на концертах 31 января, 7 февраля, 8 и 21 марта:
- Александр Новосёлов (орган) — лауреат российских и международных конкурсов, штатный органист «Дворца Искусств» Карельской государственной филармонии.
- Николай Ковалевич (электробалалайка) — победитель множества конкурсов и активный концертирующий музыкант.
Программа будущих концертов
На концертах 31 января и 7 февраля вас ждут следующие композиции:
- AC/DC - Back in Black
- Scorpions - Wind Of Change
- Carl Jenkins - Palladio
- Red Hot Chili Peppers - Californication
- Nirvana - Smells Like Teen Spirit
- Muse - Hysteria
- Led Zeppelin - Stairway to Heaven
- A. L. Webber - The Phantom of the Opera
- The Rolling Stones - Paint It Black
- AC/DC - Thunderstruck
- Metallica - Nothing Else Matters
- Linkin Park - Numb
- Queen - The Show Must Go On
- Deep Purple - Smoke on the Water
Не упустите шанс насладиться рок-классикой в исполнении талантливых музыкантов!