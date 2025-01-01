Концерт рок-хитов на органе в Санкт-Петербурге

Приглашаем вас на захватывающий концерт «Рок-хиты на Органе при Свечах», который состоится в концертном зале Дома журналиста. В этот незабываемый вечер при свечах вы окунетесь в мир рок-музыки, которая приобретет новую звучность и глубину благодаря исполнению на мощном и чувственном органе. Искушенные меломаны и новые поклонники смогут по-новому взглянуть на популярные мировые рок-хиты, ощутив энергию и магию этого уникального сочетания звуков!

Дата и исполнители

Концерт пройдет 21 февраля, и его украсит исполнение:

Сергей Буслов (орган) — выпускник Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Римского-Корсакова, лауреат международных и всероссийских конкурсов, участник мастер-классов и солист большого эстрадно-симфонического оркестра Санкт-Петербурга.

(орган) — выпускник Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Римского-Корсакова, лауреат международных и всероссийских конкурсов, участник мастер-классов и солист большого эстрадно-симфонического оркестра Санкт-Петербурга. Дарья Черняк (арфа) — выпускница Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова, участница множества музыкальных фестивалей и мастер-классов.

Программа концерта

В программе концерта прозвучат легендарные композиции:

The Beatles - Let it be

The Beatles - Yesterday

Queen - Богемская рапсодия

Queen - We are the champions

Rammstein - Du hast

Muse - Feeling good

Muse - Exogenesis: symphony pt.3

Nirvana - Smells like teen spirit

The Rolling Stones - Paint it black

Joy Division - Love will tear us apart

Metallica - Nothing Else Matters

Linkin Park - Numb

Rammstein - Mutter

Билеты и дополнительная информация

Билеты приобретаются на каждого зрителя вне зависимости от возраста. Не упустите возможность насладиться великолепной музыкой в уникальной атмосфере!

Будущие концерты

Исполнители на концертах 31 января, 7 февраля, 8 и 21 марта:

Александр Новосёлов (орган) — лауреат российских и международных конкурсов, штатный органист «Дворца Искусств» Карельской государственной филармонии.

(орган) — лауреат российских и международных конкурсов, штатный органист «Дворца Искусств» Карельской государственной филармонии. Николай Ковалевич (электробалалайка) — победитель множества конкурсов и активный концертирующий музыкант.

Программа будущих концертов

На концертах 31 января и 7 февраля вас ждут следующие композиции:

AC/DC - Back in Black

Scorpions - Wind Of Change

Carl Jenkins - Palladio

Red Hot Chili Peppers - Californication

Nirvana - Smells Like Teen Spirit

Muse - Hysteria

Led Zeppelin - Stairway to Heaven

A. L. Webber - The Phantom of the Opera

The Rolling Stones - Paint It Black

AC/DC - Thunderstruck

Metallica - Nothing Else Matters

Linkin Park - Numb

Queen - The Show Must Go On

Deep Purple - Smoke on the Water

Не упустите шанс насладиться рок-классикой в исполнении талантливых музыкантов!