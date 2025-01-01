Приглашаем вас на уникальный концерт «Рок-хиты на Органе при свечах», который пройдет в концертном зале Центрального дома Архитектора. В этот вечер органная музыка откроется с новой, неожиданной стороны, исполнив классические рок-хиты в необычной аранжировке.
Искушенные меломаны и новые поклонники смогут по-новому узнать популярные мировые рок-композиции. Окунитесь в чарующую атмосферу, где мощь рок-музыки сочетается с величием органа, создавая неповторимые сочетания звуков и эмоций!
Билеты: Приобретаются на каждого зрителя вне зависимости от возраста. Обратите внимание — в выставочном зале действует свободная рассадка.
1 и 16 февраля: Александр Новосёлов (орган) — выпускник Санкт-Петербургской государственной консерватории. Лауреат и призёр российских и международных конкурсов, активный участник европейских фестивалей и мастер-классов. Штатный органист «Дворца Искусств» Карельской государственной филармонии.
Дополнительный исполнитель на 1 февраля: Николай Ковалевич (электробалалайка) — победитель и лауреат многочисленных Всероссийских и Международных конкурсов, многократный стипендиат специального фонда президента Республики Беларусь.
Дополнительные исполнители на 1 февраля: Дмитрий Сафонов (ударные) — московский барабанщик и композитор, соавтор программы «Джазовая симфония для органа и ударных».
Исполнитель на 8 и 14 февраля, 1, 22 и 29 марта: Сергей Буслов (орган) — лауреат международных и всероссийских конкурсов, активный концертирующий органист.
Дополнительный исполнитель на 8 февраля: Михаил Собенин (ударные) — лауреат международных конкурсов, активный участник фестивалей.
Исполнитель на 23 февраля: Эльдар Абдураманов (орган) — лауреат международных и всероссийских органных конкурсов, приглашённый солист Imperial Orchestra.
Дополнительный исполнитель на 14, 16 и 23 февраля: Александр Юдин (ударные) — артист, исполняющий музыку во всех стилях, участник проекта «Вглубь тумана».
Исполнитель на 7 марта: Анна Ветлугина (орган) — известная органистка и композитор, лауреат международных конкурсов.
Исполнитель на 8 марта: Эльдар Абдураманов (орган) — лауреат международных конкурсов, активный концертирующий музыкант.
Исполнитель на 9 марта: Анна Ветлугина (орган) — продолжает свою активную концертную деятельность.