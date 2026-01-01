Рок-хиты на органе при свечах

Органный концерт в церкви Бенуа

Петербург удивляет не только своей классической архитектурой и культурным наследием. В ноябре 2025 года в потаенном уголке города, вдали от туристических толп, откроется новая точка притяжения для любителей органной музыки – церковь, спроектированная знаменитым архитектором Николаем Бенуа. В этой уникальной локации пройдет серия концертов под названием «Незнакомый Петербург: орган в церкви Бенуа».

Концерты и экскурсии

Каждый концерт будет сопровождаться экскурсией, которую проведет настоятель храма. Вы сможете узнать интересные факты из истории церкви и посетить захоронение великой династии Бенуа, расположенное в крипте храма.

Исторические детали

Церковь была построена в неороманском стиле в период 1856–1859 годов. Несмотря на сложности, с которыми здание столкнулось в советское время, храм был возвращён верующим в начале XXI века и вновь начинает свою жизнь как культурный центр.

Музыка для всех

Современное звучание органа активно сочетает различные музыкальные эпохи, от средневековья до наших дней. На предстоящем концерте вы сможете насладиться хитовыми рок-композициями в исполнении лауреата международных конкурсов Ивана Мокшина.

Программа концерта

В программе:

Ария «Тореро»

Ария «Осколок льда»

Ария «Потерянный рай»

Ария «Небо тебя найдёт»

Ария «Штиль»

Eagles - Hotel California

Scorpions - You and I

Ария «Я свободен»

Ария «Без тебя»

The Beatles - «Yesterday»

Deep Purple - Smoke On The Water

Aerosmith - Crazy

Ария «Беспечный ангел»

и многое другое

Информация для зрителей

Концерт продлится 1 час 10 минут без антракта и предназначен для зрителей старше 6 лет. Билеты на мероприятие можно приобрести с экскурсией и без.