Рок-хиты на органе при свечах

Петербург удивляет не только своей классической архитектурой и культурным наследием. В ноябре 2025 года в потаенном уголке города, вдали от туристических толп, откроется новая точка притяжения для любителей органной музыки – церковь, спроектированная знаменитым архитектором Николаем Бенуа. В этой уникальной локации пройдет серия концертов под названием «Незнакомый Петербург: орган в церкви Бенуа».
Каждый концерт будет сопровождаться экскурсией, которую проведет настоятель храма. Вы сможете узнать интересные факты из истории церкви и посетить захоронение великой династии Бенуа, расположенное в крипте храма.
Церковь была построена в неороманском стиле в период 1856–1859 годов. Несмотря на сложности, с которыми здание столкнулось в советское время, храм был возвращён верующим в начале XXI века и вновь начинает свою жизнь как культурный центр.
Современное звучание органа активно сочетает различные музыкальные эпохи, от средневековья до наших дней. На предстоящем концерте вы сможете насладиться хитовыми рок-композициями в исполнении лауреата международных конкурсов Ивана Мокшина.
В программе:
Концерт продлится 1 час 10 минут без антракта и предназначен для зрителей старше 6 лет. Билеты на мероприятие можно приобрести с экскурсией и без.