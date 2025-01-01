Рок-хиты на органе при свечах

Центр искусства и музыки на Невском 20 – это уникальное культурное пространство, расположенное в самом сердце Санкт-Петербурга. В XVIII столетии здесь находился голландский квартал, а здание занимала Голландская реформатская церковь, известная своим роскошным органом Walcker, который сегодня звучит в Капелле Санкт-Петербурга.
В настоящей ротонде Центра установлен исторический голландский орган 1910 года, созданный мастером Мартом Вермейленом. Этот орган был привезен из Нидерландов в 2020 году и сегодня радует публику своим величественным и таинственным тембром.
Секрет популярности органа заключается в его универсальности: музыка любых эпох – от средневековья до современности – звучит на нем актуально и современно. Величественный орган используется как в академической музыке, так и в кинематографе.
На предстоящем концерте, который является частью цикла концертов в Ротонде, зрители смогут насладиться программой, составленной из саундтреков культовых кинокомпозиторов. Выступит лауреат международных конкурсов Аида Глухова, которая представит органные версии известных композиций.
Исполнитель: Аида Глухова, орган.
Продолжительность концерта – 1 час 10 минут без антракта.
Концерт предназначен для всех категорий зрителей старше 6 лет. Не упустите возможность насладиться удивительным звучанием органа в самом сердце Санкт-Петербурга!