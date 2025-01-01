Рок-хиты на органе при свечах

Концерт органной музыки в Центре искусства и музыки на Невском 20

Центр искусства и музыки на Невском 20 – это уникальное культурное пространство, расположенное в самом сердце Санкт-Петербурга. В XVIII столетии здесь находился голландский квартал, а здание занимала Голландская реформатская церковь, известная своим роскошным органом Walcker, который сегодня звучит в Капелле Санкт-Петербурга.

В настоящей ротонде Центра установлен исторический голландский орган 1910 года, созданный мастером Мартом Вермейленом. Этот орган был привезен из Нидерландов в 2020 году и сегодня радует публику своим величественным и таинственным тембром.

Музыка для всех эпох

Секрет популярности органа заключается в его универсальности: музыка любых эпох – от средневековья до современности – звучит на нем актуально и современно. Величественный орган используется как в академической музыке, так и в кинематографе.

На предстоящем концерте, который является частью цикла концертов в Ротонде, зрители смогут насладиться программой, составленной из саундтреков культовых кинокомпозиторов. Выступит лауреат международных конкурсов Аида Глухова, которая представит органные версии известных композиций.

Программа концерта

Леонард Коэн (1934–2016) – «Аллилуйя»

(1934–2016) – «Аллилуйя» Людовико Эйнауди (1955*) – «Experience», «Nuvole Bianche», «Fly», «Fuori Dalla Notte», «I Giorni»

(1955*) – «Experience», «Nuvole Bianche», «Fly», «Fuori Dalla Notte», «I Giorni» Ханс Циммер (1957*) – Музыка из фильмов «Интерстеллар», «Дюна», «Начало»

(1957*) – Музыка из фильмов «Интерстеллар», «Дюна», «Начало» Ян Тирсен (1970*) – Музыка из фильма «Амели»

(1970*) – Музыка из фильма «Амели» Дункан Лоуренс (1994*) – «Arcade»

(1994*) – «Arcade» Фредди Меркьюри (1946–1991) – «We are the Champions», «Somebody to Love», «Show Must Go On», «Bohemian Rhapsody»

Информация о концерте

Исполнитель: Аида Глухова, орган.

Продолжительность концерта – 1 час 10 минут без антракта.

Концерт предназначен для всех категорий зрителей старше 6 лет. Не упустите возможность насладиться удивительным звучанием органа в самом сердце Санкт-Петербурга!