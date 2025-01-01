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Рок-хиты на органе при свечах в Соборе
Киноафиша Рок-хиты на органе при свечах в Соборе

Рок-хиты на органе при свечах в Соборе

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Концерт органной музыки: Рок-хиты в Ротонде

Центр искусства и музыки на Невском, 20 – это уникальное культурное пространство, которое хранит в себе богатую историю. В XVIII столетии здесь располагался голландский квартал, а в историческом здании находилась Голландская реформатская церковь с роскошным органом Walcker. Сегодня этот орган радует публику в Капелле Санкт-Петербурга.

В ротонде центра установлен исторический голландский орган 1910 года мастера Марта Вермейлена. Он был привезен из Нидерландов в 2020 году и стал одним из самых ожидаемых музыкальных инструментов в городе.

Звучание органа: от классики до рока

Секрет популярности органа в том, что его звучание актуально для музыки любых эпох. Здесь можно услышать как средневековую, так и романтическую музыку, классику и даже рок-хиты. Величественный тембр органа используется как в современной академической музыке, так и в музыке для кинематографа.

На нашем концерте из цикла «Концерты в Ротонде на Невском» вас ждут хиты рок-музыки, которые будут апробированы на органе. В программе – композиции культовых рок-групп:

  • «Ария» – «Тореро»
  • Виктор Цой – «Звезда по имени Солнце»
  • «Король и Шут» – «Лесник»
  • «Ария» – «Осколок льда»
  • «Ария» – «Грязь»
  • «Ария» – «Потерянный рай»
  • «Ария» – «Ангельская пыль»
  • «Ария» – «Небо тебя найдёт»
  • «Ария» – «Химера»
  • Eagles – «Hotel California»
  • Scorpions – «You and I»
  • «Ария» – «Я свободен»
  • «Ария» – «Без тебя»
  • Виктор Цой – «Группа крови»
  • The Beatles – «Yesterday»
  • «Король и Шут» – «Кукла колдуна»
  • Deep Purple – «Smoke On The Water»
  • Aerosmith – «Crazy»
  • «Ария» – «Беспечный ангел»

Информация о концерте

Исполнитель: лауреат международных конкурсов Иван Мокшин (орган).

Продолжительность концерта – 1 час 10 минут без антракта.

Концерт предназначен для всех категорий зрителей старше 6 лет.

Не упустите возможность насладиться уникальным звучанием органа и погрузиться в мир рок-музыки!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 26 июля
Центр искусства и музыки ЦГПБ им. Маяковского Санкт-Петербург, Невский просп., 20
20:30 от 1600 ₽
Санкт-Петербург, 27 сентября
Центр искусства и музыки ЦГПБ им. Маяковского Санкт-Петербург, Невский просп., 20
20:30 от 1600 ₽

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