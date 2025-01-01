Рок-хиты на органе при свечах в Соборе

Концерт органной музыки: Рок-хиты в Ротонде

Центр искусства и музыки на Невском, 20 – это уникальное культурное пространство, которое хранит в себе богатую историю. В XVIII столетии здесь располагался голландский квартал, а в историческом здании находилась Голландская реформатская церковь с роскошным органом Walcker. Сегодня этот орган радует публику в Капелле Санкт-Петербурга.

В ротонде центра установлен исторический голландский орган 1910 года мастера Марта Вермейлена. Он был привезен из Нидерландов в 2020 году и стал одним из самых ожидаемых музыкальных инструментов в городе.

Звучание органа: от классики до рока

Секрет популярности органа в том, что его звучание актуально для музыки любых эпох. Здесь можно услышать как средневековую, так и романтическую музыку, классику и даже рок-хиты. Величественный тембр органа используется как в современной академической музыке, так и в музыке для кинематографа.

На нашем концерте из цикла «Концерты в Ротонде на Невском» вас ждут хиты рок-музыки, которые будут апробированы на органе. В программе – композиции культовых рок-групп:

«Ария» – «Тореро»

Виктор Цой – «Звезда по имени Солнце»

«Король и Шут» – «Лесник»

«Ария» – «Осколок льда»

«Ария» – «Грязь»

«Ария» – «Потерянный рай»

«Ария» – «Ангельская пыль»

«Ария» – «Небо тебя найдёт»

«Ария» – «Химера»

Eagles – «Hotel California»

Scorpions – «You and I»

«Ария» – «Я свободен»

«Ария» – «Без тебя»

Виктор Цой – «Группа крови»

The Beatles – «Yesterday»

«Король и Шут» – «Кукла колдуна»

Deep Purple – «Smoke On The Water»

Aerosmith – «Crazy»

«Ария» – «Беспечный ангел»

Информация о концерте

Исполнитель: лауреат международных конкурсов Иван Мокшин (орган).

Продолжительность концерта – 1 час 10 минут без антракта.

Концерт предназначен для всех категорий зрителей старше 6 лет.

Не упустите возможность насладиться уникальным звучанием органа и погрузиться в мир рок-музыки!