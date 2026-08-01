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Рок-хиты на органе при свечах в готическом соборе
Киноафиша Рок-хиты на органе при свечах в готическом соборе

Рок-хиты на органе при свечах в готическом соборе

6+
Возраст 6+

О концерте

Незнакомый Петербург: орган в церкви Бенуа

Петербург — это не только известные достопримечательности, но и скрытые жемчужины, такие как римско-католический храм Посещения Пресвятой Девой Марией Елизаветы, спроектированный выдающимся зодчим Николаем Бенуа. В этом уникальном месте, которое находится в потаенном углу города, откроется новая серия концертов «Незнакомый Петербург: орган в церкви Бенуа». Здесь вы сможете насладиться работами лучших органистов нашего времени.

Настоятель храма проведет экскурсию, в ходе которой зрители узнают множество интересных фактов об истории храма и смогут посетить семейное захоронение династии Бенуа, расположенное в крипте церкви. Архитектурный шедевр, исполненный в неороманском стиле, был построен в 1859 году и стал последним пристанищем для многих католиков Петербурга.

Музыка органа: прошлое и современность

Орган — это инструмент, который способен звучать как в музыке средневековья, так и в композициях современности. В грядущем концерте будет представлена программа, включающая хиты рок-музыки. Восхитительные произведения культовых групп, таких как «Ария», The Beatles, Eagles и Scorpions, покажут всеобъемлющую природу звучания органа.

Уникальная программа концерта

В программе концерта:

  • Эндрю Ллойд Уэббер — Увертюра из рок-оперы Jesus Christ Superstar
  • Ария «Тореро»
  • Ария «Потерянный рай»
  • Ария «Штиль»
  • Ария «Беспечный ангел»
  • Eagles — Hotel California
  • Scorpions — You and I
  • Aerosmith — Dream On
  • Aerosmith — Crazy
  • The Beatles — Yesterday
  • Deep Purple — Smoke On The Water
  • Произведения Иоганна Себастьяна Баха

Исполнитель — лауреат международных конкурсов Иван Мокшин, играющий на электронном органе Johannus.

Билеты и важная информация

Билеты продаются в двух категориях: с экскурсией и без. Экскурсия начнется сразу после концерта. Напоминаем, что в связи с нестабильной работой мобильного интернета, просьба заранее сохранять билеты в смартфоне или распечатывать их. Концерт продлится 1 час 10 минут без антракта и предназначен для зрителей старше 6 лет.

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Август
Сентябрь
17 августа понедельник
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Приход Посещения Пресвятой Девой Марией Елизаветы Санкт-Петербург, Минеральная, 21, литера Д
от 1200 ₽
24 августа понедельник
20:00
Приход Посещения Пресвятой Девой Марией Елизаветы Санкт-Петербург, Минеральная, 21, литера Д
от 1200 ₽
7 сентября понедельник
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Приход Посещения Пресвятой Девой Марией Елизаветы Санкт-Петербург, Минеральная, 21, литера Д
от 1200 ₽
14 сентября понедельник
20:00
Приход Посещения Пресвятой Девой Марией Елизаветы Санкт-Петербург, Минеральная, 21, литера Д
от 1200 ₽
21 сентября понедельник
20:00
Приход Посещения Пресвятой Девой Марией Елизаветы Санкт-Петербург, Минеральная, 21, литера Д
от 1200 ₽
28 сентября понедельник
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