Рок-хиты на органе при свечах в готическом соборе

Петербург — это не только известные достопримечательности, но и скрытые жемчужины, такие как римско-католический храм Посещения Пресвятой Девой Марией Елизаветы, спроектированный выдающимся зодчим Николаем Бенуа. В этом уникальном месте, которое находится в потаенном углу города, откроется новая серия концертов «Незнакомый Петербург: орган в церкви Бенуа». Здесь вы сможете насладиться работами лучших органистов нашего времени.
Настоятель храма проведет экскурсию, в ходе которой зрители узнают множество интересных фактов об истории храма и смогут посетить семейное захоронение династии Бенуа, расположенное в крипте церкви. Архитектурный шедевр, исполненный в неороманском стиле, был построен в 1859 году и стал последним пристанищем для многих католиков Петербурга.
Орган — это инструмент, который способен звучать как в музыке средневековья, так и в композициях современности. В грядущем концерте будет представлена программа, включающая хиты рок-музыки. Восхитительные произведения культовых групп, таких как «Ария», The Beatles, Eagles и Scorpions, покажут всеобъемлющую природу звучания органа.
В программе концерта:
Исполнитель — лауреат международных конкурсов Иван Мокшин, играющий на электронном органе Johannus.
Билеты продаются в двух категориях: с экскурсией и без. Экскурсия начнется сразу после концерта. Напоминаем, что в связи с нестабильной работой мобильного интернета, просьба заранее сохранять билеты в смартфоне или распечатывать их. Концерт продлится 1 час 10 минут без антракта и предназначен для зрителей старше 6 лет.