Рок-хиты на органе и клавесине при свечах. Богемный Петербург

Концерт «Рок-хиты на органе и клавесине при свечах» в Арте-Фактум

Креативный кластер Арте-Фактум приглашает вас на уникальный концерт «Рок-хиты на органе и клавесине при свечах». Погрузитесь в атмосферу богемного Петербурга, расположенного напротив величественного Казанского собора. Место проведения находится всего в нескольких шагах от станции метро «Невский проспект».

Уникальное сочетание музыки

Этот концерт предлагает редкую возможность услышать звучание органа и клавесина в рамках одного вечера. Приготовьтесь к неожиданным интерпретациям ваших любимых рок-хитов, исполненных на этих, казалось бы, несовместимых с роком инструментах. В этой контрастности и кроется настоящая магия!

Неповторимый антураж

Необычное лофт-пространство создаст великолепный антураж, а мерцание свечей добавит вечеру романтики и загадочности. В программе вечера – легендарные композиции, которые знакомы каждому:

Ария – «Тореро»

Ария – «Штиль»

Eagles – «Hotel California»

Ария – «Я свободен»

Ария – «Беспечный ангел»

И. Корнелюк – «Город, которого нет» из т/с «Бандитский Петербург»

И. Назарук – Музыка из т/с «Криминальная Россия»

М. Таривердиев – «Снег над Ленинградом»

Ханс Циммер – Музыка из к/ф «Интерстеллар»

Музыка из к/ф «Пираты Карибского моря»

Произведения Иоганна Себастьяна Баха

Исполнитель и продолжительность

Исполнит программу Иван Мокшин, лауреат международных конкурсов, на органе и клавесине. Продолжительность концерта составит 1 час 10 минут.

Рекомендации для зрителей

Концерт рекомендован для всех категорий зрителей старше шести лет. Не упустите возможность насладиться музыкой, которая перенесет вас в мир грез и фантазий!