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Рок-хиты на органе и клавесине при свечах. Богемный Петербург
Киноафиша Рок-хиты на органе и клавесине при свечах. Богемный Петербург

Рок-хиты на органе и клавесине при свечах. Богемный Петербург

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Концерт «Рок-хиты на органе и клавесине при свечах» в Арте-Фактум

Креативный кластер Арте-Фактум приглашает вас на уникальный концерт «Рок-хиты на органе и клавесине при свечах». Погрузитесь в атмосферу богемного Петербурга, расположенного напротив величественного Казанского собора. Место проведения находится всего в нескольких шагах от станции метро «Невский проспект».

Уникальное сочетание музыки

Этот концерт предлагает редкую возможность услышать звучание органа и клавесина в рамках одного вечера. Приготовьтесь к неожиданным интерпретациям ваших любимых рок-хитов, исполненных на этих, казалось бы, несовместимых с роком инструментах. В этой контрастности и кроется настоящая магия!

Неповторимый антураж

Необычное лофт-пространство создаст великолепный антураж, а мерцание свечей добавит вечеру романтики и загадочности. В программе вечера – легендарные композиции, которые знакомы каждому:

  • Ария – «Тореро»
  • Ария – «Штиль»
  • Eagles – «Hotel California»
  • Ария – «Я свободен»
  • Ария – «Беспечный ангел»
  • И. Корнелюк – «Город, которого нет» из т/с «Бандитский Петербург»
  • И. Назарук – Музыка из т/с «Криминальная Россия»
  • М. Таривердиев – «Снег над Ленинградом»
  • Ханс Циммер – Музыка из к/ф «Интерстеллар»
  • Музыка из к/ф «Пираты Карибского моря»
  • Произведения Иоганна Себастьяна Баха

Исполнитель и продолжительность

Исполнит программу Иван Мокшин, лауреат международных конкурсов, на органе и клавесине. Продолжительность концерта составит 1 час 10 минут.

Рекомендации для зрителей

Концерт рекомендован для всех категорий зрителей старше шести лет. Не упустите возможность насладиться музыкой, которая перенесет вас в мир грез и фантазий!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 16 августа
Креативный кластер «Арте-фактум» Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 26
18:00 от 1000 ₽ 20:00 от 1000 ₽
Санкт-Петербург, 20 августа
Креативный кластер «Арте-фактум» Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 26
19:00 от 1000 ₽ 21:00 от 1000 ₽
Санкт-Петербург, 1 октября
Креативный кластер «Арте-фактум» Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 26
19:00 от 1300 ₽ 21:00 от 1300 ₽
Санкт-Петербург, 8 октября
Креативный кластер «Арте-фактум» Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 26
19:00 от 1300 ₽ 21:00 от 1300 ₽
Санкт-Петербург, 15 октября
Креативный кластер «Арте-фактум» Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 26
19:00 от 1300 ₽ 21:00 от 1300 ₽
Санкт-Петербург, 22 октября
Креативный кластер «Арте-фактум» Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 26
19:00 от 1300 ₽ 21:00 от 1300 ₽
Санкт-Петербург, 29 октября
Креативный кластер «Арте-фактум» Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 26
19:00 от 1300 ₽ 21:00 от 1300 ₽
Санкт-Петербург, 5 ноября
Креативный кластер «Арте-фактум» Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 26
19:00 от 1300 ₽ 21:00 от 1300 ₽
Санкт-Петербург, 12 ноября
Креативный кластер «Арте-фактум» Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 26
19:00 от 1300 ₽ 21:00 от 1300 ₽
Санкт-Петербург, 19 ноября
Креативный кластер «Арте-фактум» Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 26
19:00 от 1300 ₽ 21:00 от 1300 ₽
Санкт-Петербург, 26 ноября
Креативный кластер «Арте-фактум» Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 26
19:00 от 1300 ₽ 21:00 от 1300 ₽
Санкт-Петербург, 3 декабря
Креативный кластер «Арте-фактум» Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 26
19:00 от 1300 ₽ 21:00 от 1300 ₽
Санкт-Петербург, 10 декабря
Креативный кластер «Арте-фактум» Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 26
19:00 от 1300 ₽ 21:00 от 1300 ₽
Санкт-Петербург, 17 декабря
Креативный кластер «Арте-фактум» Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 26
19:00 от 1300 ₽ 21:00 от 1300 ₽
Санкт-Петербург, 24 декабря
Креативный кластер «Арте-фактум» Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 26
19:00 от 1300 ₽ 21:00 от 1300 ₽

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