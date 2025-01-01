Рок-хиты на органе и клавесине при свечах. Богемный Петербург

Креативный кластер Арте-Фактум приглашает вас на уникальный концерт «Рок-хиты на органе и клавесине при свечах». Погрузитесь в атмосферу богемного Петербурга, расположенного напротив величественного Казанского собора. Место проведения находится всего в нескольких шагах от станции метро «Невский проспект».
Этот концерт предлагает редкую возможность услышать звучание органа и клавесина в рамках одного вечера. Приготовьтесь к неожиданным интерпретациям ваших любимых рок-хитов, исполненных на этих, казалось бы, несовместимых с роком инструментах. В этой контрастности и кроется настоящая магия!
Необычное лофт-пространство создаст великолепный антураж, а мерцание свечей добавит вечеру романтики и загадочности. В программе вечера – легендарные композиции, которые знакомы каждому:
Исполнит программу Иван Мокшин, лауреат международных конкурсов, на органе и клавесине. Продолжительность концерта составит 1 час 10 минут.
Концерт рекомендован для всех категорий зрителей старше шести лет. Не упустите возможность насладиться музыкой, которая перенесет вас в мир грез и фантазий!