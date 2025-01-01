Рок-хиты на крыше с симфоническим оркестром

Легенды русского и мирового рока из репертуара культовых музыкантов в исполнении симфонического оркестра Olympic Orchestra. Вся романтика Санкт-Петербурга на одном концерте, - лето, крыша, закат солнца и море отличного рока! В программе самые известные рок-хиты отечественных и зарубежных исполнителей. Olympic Orchestra объединил в себе классических, джазовых и рок-музыкантов, чьи творческое общение и эксперименты сформировали уникальный подход к исполнению музыкальных произведений. Каждый их концерт - это настоящее шоу, неотъемлемой частью которого является сама публика. Два часа драйва, восторга и любимых композиций в исполнении профессионалов своего дела. Петь будет весь зал, проверено неоднократно! Итак, рок-хиты, симфонический оркестр и непередаваемые эмоции! Организатор концерта - Accord Lab.