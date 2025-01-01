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Рок-хиты на крыше с симфоническим оркестром
Киноафиша Рок-хиты на крыше с симфоническим оркестром

Рок-хиты на крыше с симфоническим оркестром

6+
Продолжительность 2 часа
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Легенды русского и мирового рока из репертуара культовых музыкантов в исполнении симфонического оркестра Olympic Orchestra. Вся романтика Санкт-Петербурга на одном концерте, - лето, крыша, закат солнца и море отличного рока! В программе самые известные рок-хиты отечественных и зарубежных исполнителей. Olympic Orchestra объединил в себе классических, джазовых и рок-музыкантов, чьи творческое общение и эксперименты сформировали уникальный подход к исполнению музыкальных произведений. Каждый их концерт - это настоящее шоу, неотъемлемой частью которого является сама публика. Два часа драйва, восторга и любимых композиций в исполнении профессионалов своего дела. Петь будет весь зал, проверено неоднократно! Итак, рок-хиты, симфонический оркестр и непередаваемые эмоции! Организатор концерта - Accord Lab.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 29 августа
Roof Place Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 30, Культурный квартал «Брусницын», крыша
20:00 от 1900 ₽

Фотографии

Рок-хиты на крыше с симфоническим оркестром Рок-хиты на крыше с симфоническим оркестром Рок-хиты на крыше с симфоническим оркестром Рок-хиты на крыше с симфоническим оркестром Рок-хиты на крыше с симфоническим оркестром Рок-хиты на крыше с симфоническим оркестром Рок-хиты на крыше с симфоническим оркестром Рок-хиты на крыше с симфоническим оркестром Рок-хиты на крыше с симфоническим оркестром

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