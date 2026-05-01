Шоу-концерт «Рок хиты MTV» вновь порадует зрителей данью уважения культовой рок-музыке 2000-х годов. Это событие создано для поклонников рок-звучания и тех, кто вырос под звуки хитов с Mtv и радиостанций Maximum и Ultra.

Энергия рок-музыки

В программе выступлений собраны великолепные хиты таких легендарных групп, как Muse, Papa Roach, No Doubt, Bon Jovi, Depeche Mode, HIM, White Stripes, Pink. Также будут звучать знаковые отечественные рок-композиции, которые стали популярными у множества слушателей.

Звёзды на сцене

За исполнение хитов отвечают звёзды мюзиклов музыкального театра имени Шаляпина и профессиональные рок-музыканты Санкт-Петербурга. Их мастерство создаст незабываемую атмосферу на сцене, которая понравится всем, кто ценит живое исполнение и энергетику рок-музыки.

Для кого это шоу?

Шоу привлечёт внимание тех зрителей, кто хочет вспомнить лучшие музыкальные моменты прошлого десятилетия и насладиться исполнением любимых мелодий в уникальном живом формате.