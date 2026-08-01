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Рок-хиты MTv. Шоу-концерт
Киноафиша Рок-хиты MTv. Шоу-концерт

Рок-хиты MTv. Шоу-концерт

16+
Возраст 16+

О концерте

Ностальгическое шоу-концерт рок хитов поколения MTV

Приглашаем на уникальное музыкальное событие — шоу-концерт "Рок хиты MTV". Это дань уважения рок-эпохе 2000-2009 годов, отражающая мейнстрим юного поколения, выросшего на MTV и радио Maximum.

Каждое выступление — это невероятное шоу с танцевально-зажигательной программой, которая включает в себя не только старые добрые рок-хиты, но и современные сюрпризы! Готовьтесь к вечеру, наполненному энергией и живыми эмоциями.

Исполнители и стиль

За вокальную часть программы отвечают ведущие артисты музыкального театра им. Шаляпина и профессиональные рок-музыканты Санкт-Петербурга. В концерте примут участие:

  • Александр Чернышёв — фронтмен и ведущий артист, исполняющий главные роли в таких спектаклях, как "Портрет Дориана Грея" и "Вестсайдская история".
  • Мария Решавская — ведущая артистка, известная по ролям в мюзиклах "Бал Вампиров" и "Опасные связи".

Мы не просто копируем оригиналы, но с трепетом относимся ко всем мелодическим линиям, чтобы подарить зрителям незабываемые моменты чуткой интерпретации любимых хитов.

Для кого это шоу?

"Рок хиты MTV" посвящается всем, кто помнит время, когда на стенах висели постеры любимых групп, а на музыкальных форумах обсуждали последние альбомы. Это событие для тех, кто ждал приезда своих кумиров и тех, кому по-прежнему не устоять перед нетленными хитами No Doubt, Bon Jovi, Depeche Mode и многими другими.

Присоединяйтесь к нашему празднику музыки и не упустите возможность насладиться живым исполнением рок-легенд. Мы уверены, что этот концерт станет незабываемым событием в вашей жизни!

Купить билет на концерт Рок-хиты MTv. Шоу-концерт

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