Рок-хиты MTv. Шоу-концерт

Приглашаем на уникальное музыкальное событие — шоу-концерт "Рок хиты MTV". Это дань уважения рок-эпохе 2000-2009 годов, отражающая мейнстрим юного поколения, выросшего на MTV и радио Maximum.
Каждое выступление — это невероятное шоу с танцевально-зажигательной программой, которая включает в себя не только старые добрые рок-хиты, но и современные сюрпризы! Готовьтесь к вечеру, наполненному энергией и живыми эмоциями.
За вокальную часть программы отвечают ведущие артисты музыкального театра им. Шаляпина и профессиональные рок-музыканты Санкт-Петербурга. В концерте примут участие:
Мы не просто копируем оригиналы, но с трепетом относимся ко всем мелодическим линиям, чтобы подарить зрителям незабываемые моменты чуткой интерпретации любимых хитов.
"Рок хиты MTV" посвящается всем, кто помнит время, когда на стенах висели постеры любимых групп, а на музыкальных форумах обсуждали последние альбомы. Это событие для тех, кто ждал приезда своих кумиров и тех, кому по-прежнему не устоять перед нетленными хитами No Doubt, Bon Jovi, Depeche Mode и многими другими.
Присоединяйтесь к нашему празднику музыки и не упустите возможность насладиться живым исполнением рок-легенд. Мы уверены, что этот концерт станет незабываемым событием в вашей жизни!