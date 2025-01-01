Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Рок-хиты MTV. Новогодний шоу-концерт
Киноафиша Рок-хиты MTV. Новогодний шоу-концерт

Рок-хиты MTV. Новогодний шоу-концерт

16+
Возраст 16+

О концерте

Новогодний шоу-концерт в клубе «Money Honey»

В клубе «Money Honey» состоится невероятный новогодний шоу-концерт, который не оставит равнодушными любителей рок-музыки. Приготовьтесь к танцевально-зажигательным номерам, неожиданным сюрпризам и новым хитам, посвящённым рок-эпохе 2000-2009 годов.

Погружение в рок-эпоху

Концерт будет посвящен мейнстриму рок-музыки и поколению, выросшему на MTV, радио Maximum и Ultra. На сцене выступят ведущие звезды мюзиклов музыкального театра имени Шаляпина вместе с профессиональными рок-музыкантами Санкт-Петербурга.

Хиты мировой и российской рок-музыки

Зрители смогут насладиться выступлениями с треками таких известных групп, как No Doubt, Bon Jovi, Depeche Mode, HIM, Pink, Green Day, а также отечественными рок-хитами.

Для кого это шоу?

Концерт особенно понравится тем, кто помнит постеры на стенах и MP3-диски с любимыми песнями. Это отличная возможность вернуться в те незабываемые времена, когда рок-музыка завоевывала сердца миллионов.

Купить билет на концерт Рок-хиты MTV. Новогодний шоу-концерт

Помощь с билетами
В других городах
Январь
4 января воскресенье
21:00
Money Honey Санкт-Петербург, Садовая, 28–30, корп. 13, Апраксин Двор, 1 этаж
от 1300 ₽

В ближайшие дни

Кельтская арфа при свечах
6+
Фолк
Кельтская арфа при свечах
23 января в 21:00 Шведская лютеранская церковь Святой Екатерины
от 1600 ₽
Джазовый концерт
6+
Джаз
Джазовый концерт
12 декабря в 17:00 Police Station
от 600 ₽
Стендап-клуб на Белинского
18+
Юмор
Стендап-клуб на Белинского
16 января в 21:50 Стендап-клуб на Белинского
от 1090 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше