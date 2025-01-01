Рок-хиты MTV. Новогодний шоу-концерт

Новогодний шоу-концерт в клубе «Money Honey»

В клубе «Money Honey» состоится невероятный новогодний шоу-концерт, который не оставит равнодушными любителей рок-музыки. Приготовьтесь к танцевально-зажигательным номерам, неожиданным сюрпризам и новым хитам, посвящённым рок-эпохе 2000-2009 годов.

Погружение в рок-эпоху

Концерт будет посвящен мейнстриму рок-музыки и поколению, выросшему на MTV, радио Maximum и Ultra. На сцене выступят ведущие звезды мюзиклов музыкального театра имени Шаляпина вместе с профессиональными рок-музыкантами Санкт-Петербурга.

Хиты мировой и российской рок-музыки

Зрители смогут насладиться выступлениями с треками таких известных групп, как No Doubt, Bon Jovi, Depeche Mode, HIM, Pink, Green Day, а также отечественными рок-хитами.

Для кого это шоу?

Концерт особенно понравится тем, кто помнит постеры на стенах и MP3-диски с любимыми песнями. Это отличная возможность вернуться в те незабываемые времена, когда рок-музыка завоевывала сердца миллионов.