Рок-хиты и новогодняя классика на органе при свечах. Богемный Петербург

Новогодний концерт при свечах в Петербурге

Креативный кластер Арте-Фактум приглашает вас погрузиться в атмосферу богемного новогоднего Петербурга. Место проведения концерта расположено в самом сердце города, напротив величественного Казанского собора, всего в нескольких шагах от станции метро «Невский проспект».

На концерте вы сможете насладиться неожиданными интерпретациями любимых рок-хитов и новогодних композиций. Инструменты, казалось бы, несовместимые с этими жанрами, создадут уникальное звучание, а контрастность придаст магии всему вечеру.

Необычное лофт-пространство и мерцание свечей добавят романтики и загадочности. В программе вечера — легендарные композиции великих музыкантов, таких как:

группа «Ария»

Игорь Корнелюк

Микаэл Таривердиев

Ханс Циммер

Иоганн Себастьян Бах

Вас ждут смелые аранжировки и свежий взгляд на знакомые мелодии. Позвольте музыке унести вас в мир грез и фантазий, созданный искусным сочетанием классики и рока.

Программа концерта:

Николаус Брунс (1665–1697) — Прелюдия и фуга соль мажор

Иоганн Себастьян Бах (1685–1750) — Прелюдия и фуга до мажор BWV 531 Wachet auf, ruft uns die Stimme BWV 645

Микаэл Таривердиев (1931–1996) — «Снег над Ленинградом» из музыки к к/ф «Ирония судьбы, или С легким паром»

Фрэнк Синатра — Let it snow

Ария — Штиль

Ария — Беспечный ангел

Игорь Корнелюк — «Город, которого нет» из т/с «Бандитский Петербург»

Игорь Назарук — Музыка из т/с «Криминальная Россия»

Wham! — Last Christmas

Луи Вьерн (1870–1937) — Финал из Симфонии №1 для органа соло

ABBA — Happy New Year

Исполнитель:

Лауреат международных конкурсов Иван Мокшин, орган.

Продолжительность:

1 час 10 минут.

Возрастное ограничение:

Рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет.