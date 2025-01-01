Рок-хиты и новогодняя классика на органе при свечах. Богемный Петербург

Креативный кластер Арте-Фактум приглашает вас погрузиться в атмосферу богемного новогоднего Петербурга. Место проведения концерта расположено в самом сердце города, напротив величественного Казанского собора, всего в нескольких шагах от станции метро «Невский проспект».
На концерте вы сможете насладиться неожиданными интерпретациями любимых рок-хитов и новогодних композиций. Инструменты, казалось бы, несовместимые с этими жанрами, создадут уникальное звучание, а контрастность придаст магии всему вечеру.
Необычное лофт-пространство и мерцание свечей добавят романтики и загадочности. В программе вечера — легендарные композиции великих музыкантов, таких как:
Вас ждут смелые аранжировки и свежий взгляд на знакомые мелодии. Позвольте музыке унести вас в мир грез и фантазий, созданный искусным сочетанием классики и рока.
Лауреат международных конкурсов Иван Мокшин, орган.
1 час 10 минут.
Рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет.