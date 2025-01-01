Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Рок-хиты и новогодняя классика на органе при свечах. Богемный Петербург
Киноафиша Рок-хиты и новогодняя классика на органе при свечах. Богемный Петербург

Рок-хиты и новогодняя классика на органе при свечах. Богемный Петербург

6+
Возраст 6+

О концерте

Новогодний концерт при свечах в Петербурге

Креативный кластер Арте-Фактум приглашает вас погрузиться в атмосферу богемного новогоднего Петербурга. Место проведения концерта расположено в самом сердце города, напротив величественного Казанского собора, всего в нескольких шагах от станции метро «Невский проспект».

На концерте вы сможете насладиться неожиданными интерпретациями любимых рок-хитов и новогодних композиций. Инструменты, казалось бы, несовместимые с этими жанрами, создадут уникальное звучание, а контрастность придаст магии всему вечеру.

Необычное лофт-пространство и мерцание свечей добавят романтики и загадочности. В программе вечера — легендарные композиции великих музыкантов, таких как:

  • группа «Ария»
  • Игорь Корнелюк
  • Микаэл Таривердиев
  • Ханс Циммер
  • Иоганн Себастьян Бах

Вас ждут смелые аранжировки и свежий взгляд на знакомые мелодии. Позвольте музыке унести вас в мир грез и фантазий, созданный искусным сочетанием классики и рока.

Программа концерта:

  • Николаус Брунс (1665–1697) — Прелюдия и фуга соль мажор
  • Иоганн Себастьян Бах (1685–1750) —
    • Прелюдия и фуга до мажор BWV 531
    • Wachet auf, ruft uns die Stimme BWV 645
  • Микаэл Таривердиев (1931–1996) — «Снег над Ленинградом» из музыки к к/ф «Ирония судьбы, или С легким паром»
  • Фрэнк Синатра — Let it snow
  • Ария — Штиль
  • Ария — Беспечный ангел
  • Игорь Корнелюк — «Город, которого нет» из т/с «Бандитский Петербург»
  • Игорь Назарук — Музыка из т/с «Криминальная Россия»
  • Wham! — Last Christmas
  • Луи Вьерн (1870–1937) — Финал из Симфонии №1 для органа соло
  • ABBA — Happy New Year

Исполнитель:

Лауреат международных конкурсов Иван Мокшин, орган.

Продолжительность:

1 час 10 минут.

Возрастное ограничение:

Рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет.

Купить билет на концерт Рок-хиты и новогодняя классика на органе при свечах. Богемный Петербург

Помощь с билетами
В других городах
Декабрь
31 декабря среда
13:00
Креативный кластер «Арте-фактум» Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 26
от 1500 ₽
15:00
Креативный кластер «Арте-фактум» Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 26
от 1500 ₽
17:00
Креативный кластер «Арте-фактум» Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 26
от 1500 ₽
19:00
Креативный кластер «Арте-фактум» Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 26
от 1500 ₽

В ближайшие дни

Новогодний орган при свечах: Времена года и Интерстеллар
6+
Классическая музыка Неоклассика
Новогодний орган при свечах: Времена года и Интерстеллар
4 января в 16:00 Римско-католическая церковь Лурдской Божьей Матери
от 1500 ₽
Pro Stand-up. Опытный концерт трендовых комиков
18+
Юмор
Pro Stand-up. Опытный концерт трендовых комиков
3 января в 18:00 Beverly Hills
от 890 ₽
Рок-хиты на органе и клавесине при свечах. Богемный Петербург
6+
Рок
Рок-хиты на органе и клавесине при свечах. Богемный Петербург
28 января в 21:00 Креативный кластер «Арте-фактум»
от 1300 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше