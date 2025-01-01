Рок-хиты и Новогодние мелодии на рояле

Музыка для души в ротонде Дома голландской церкви

Ротонда Дома голландской церкви, расположенная на Невском проспекте 20, — это уникальное культурное пространство с богатой историей. В XVIII веке здесь находился голландский квартал, а историческое здание занимала Голландская реформатская церковь, где располагался великолепный орган Walcker. Сегодня в этом красивейшем здании установлен исторический голландский орган, созданный мастером Мартом Вермейленом в 1910 году, который был привезен из Нидерландов в 2020 году.

В этот вечер зрителей ждет незабываемый концерт под светом множества свечей. Пианистка-виртуоз Маргарита Ваганова станет проводником в яркие музыкальные миры. В программе концерта звучат хиты рок-музыки и саундтреки к известным фильмам.

Музыкальная программа

Зрители смогут насладиться топовыми композициями легендарных групп, включая:

Scorpions — "Maybe I, Maybe You"

Beatles — "Yesterday", "Let it be", "And I love her"

Doors — "Riders on the Storm"

Aerosmith — "Dream On"

Nirvana — "Smells Like Teen Spirit"

Guns N' Roses — "Sweet Child O' Mine"

Cranberries — "Zombie"

Limp Bizkit — "Behind Blue Eyes"

Linkin Park — "Numb"

Rammstein — "Mein Herz Brennt"

Queen — "Show Must Go On", "We Are the Champions"

Кроме того, в программе прозвучит музыка из известных фильмов, таких как:

Один дома

Гарри Поттер

Игрушка

Беглецы

Анастасия

Исполнитель: Маргарита Ваганова (рояль). Продолжительность концерта составляет 1 час 10 минут без антракта. Концерт предназначен для зрителей старше 6 лет. Не упустите возможность насладиться великолепной музыкой в магической атмосфере ротонды!