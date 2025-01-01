Меню
Рок-хиты и Новогодние мелодии на рояле
Рок-хиты и Новогодние мелодии на рояле

Рок-хиты и Новогодние мелодии на рояле

6+
6+

О концерте

Музыка для души в ротонде Дома голландской церкви

Ротонда Дома голландской церкви, расположенная на Невском проспекте 20, — это уникальное культурное пространство с богатой историей. В XVIII веке здесь находился голландский квартал, а историческое здание занимала Голландская реформатская церковь, где располагался великолепный орган Walcker. Сегодня в этом красивейшем здании установлен исторический голландский орган, созданный мастером Мартом Вермейленом в 1910 году, который был привезен из Нидерландов в 2020 году.

В этот вечер зрителей ждет незабываемый концерт под светом множества свечей. Пианистка-виртуоз Маргарита Ваганова станет проводником в яркие музыкальные миры. В программе концерта звучат хиты рок-музыки и саундтреки к известным фильмам.

Музыкальная программа

Зрители смогут насладиться топовыми композициями легендарных групп, включая:

  • Scorpions — "Maybe I, Maybe You"
  • Beatles — "Yesterday", "Let it be", "And I love her"
  • Doors — "Riders on the Storm"
  • Aerosmith — "Dream On"
  • Nirvana — "Smells Like Teen Spirit"
  • Guns N' Roses — "Sweet Child O' Mine"
  • Cranberries — "Zombie"
  • Limp Bizkit — "Behind Blue Eyes"
  • Linkin Park — "Numb"
  • Rammstein — "Mein Herz Brennt"
  • Queen — "Show Must Go On", "We Are the Champions"

Кроме того, в программе прозвучит музыка из известных фильмов, таких как:

  • Один дома
  • Гарри Поттер
  • Игрушка
  • Беглецы
  • Анастасия

Исполнитель: Маргарита Ваганова (рояль). Продолжительность концерта составляет 1 час 10 минут без антракта. Концерт предназначен для зрителей старше 6 лет. Не упустите возможность насладиться великолепной музыкой в магической атмосфере ротонды!

Купить билет на концерт Рок-хиты и Новогодние мелодии на рояле

Декабрь
31 декабря среда
15:00
Центр искусства и музыки ЦГПБ им. Маяковского Санкт-Петербург, Невский просп., 20
от 1600 ₽

