Рок-хиты: Depeche Mode, Radiohead

Концерт в Англиканской церкви Святого Андрея

Приглашаем вас насладиться потрясающим концертом под звуки известных композиций культовых рок-групп. Их вклад в современную музыкальную культуру трудно переоценить, ведь эти коллектива стали символами целых эпох.

Каждый из исполнителей в высшей степени талантлив и внёс значимый вклад в развитие рок-музыки, завоевав сердца миллионов меломанов по всему миру. Их новаторство и оригинальное звучание сделали композиции не только узнаваемыми, но и по-настоящему любимыми.

Это событие обещает стать настоящим праздником музыки, где знакомая мелодия и атмосферная обстановка подарят вам море ярких эмоций и заряд энергии.

Исполнители

Мультимедийная инсталляция Вальтруд Шмидт

Лауреат международных конкурсов Никита Хабин — фортепиано

Не пропустите возможность стать частью этого незабываемого музыкального вечера!