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Рок-хиты: Depeche Mode, Radiohead
Билеты от 2800₽
Киноафиша Рок-хиты: Depeche Mode, Radiohead

Рок-хиты: Depeche Mode, Radiohead

12+
Возраст 12+
Билеты от 2800₽

О концерте

Концерт в Англиканской церкви Святого Андрея

Приглашаем вас насладиться потрясающим концертом под звуки известных композиций культовых рок-групп. Их вклад в современную музыкальную культуру трудно переоценить, ведь эти коллектива стали символами целых эпох.

Каждый из исполнителей в высшей степени талантлив и внёс значимый вклад в развитие рок-музыки, завоевав сердца миллионов меломанов по всему миру. Их новаторство и оригинальное звучание сделали композиции не только узнаваемыми, но и по-настоящему любимыми.

Это событие обещает стать настоящим праздником музыки, где знакомая мелодия и атмосферная обстановка подарят вам море ярких эмоций и заряд энергии.

Исполнители

  • Мультимедийная инсталляция Вальтруд Шмидт
  • Лауреат международных конкурсов Никита Хабин — фортепиано

Не пропустите возможность стать частью этого незабываемого музыкального вечера!

Купить билет на концерт Рок-хиты: Depeche Mode, Radiohead

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Август
Сентябрь
Октябрь
15 августа суббота
20:30
Англиканская церковь Святого Андрея Москва, Вознесенский пер., 8
от 2800 ₽
5 сентября суббота
20:30
Англиканская церковь Святого Андрея Москва, Вознесенский пер., 8
от 2800 ₽
3 октября суббота
20:30
Англиканская церковь Святого Андрея Москва, Вознесенский пер., 8
от 2800 ₽

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