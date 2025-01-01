Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Рок-группа «Зверобой»
Билеты от 1000₽
Киноафиша Рок-группа «Зверобой»

Рок-группа «Зверобой»

18+
Возраст 18+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Концерт рок-группы «Зверобой» в Ритм-блюз

Внимание, любители живой музыки! Рок-группа «Зверобой» приглашает вас на свой концерт, который состоится в уютном клубе Ритм-блюз. Это событие обещает быть незабываемым для всех поклонников рока и качественного звучания.

О группе «Зверобой»

«Зверобой» — это команда, которая уверенно завоевывает сердца слушателей благодаря своему уникальному стилю и зажигательным выступлениям. Группа образовалась в 2010 году и с тех пор выпустила несколько альбомов, которые стали настоящими хитами на радиостанциях. Их музыка сочетает в себе элементы классического рока и современного звучания, что делает их концерты поистине яркими и запоминающимися.

Что ожидать на концерте?

На концерте вы сможете услышать как новые композиции, так и любимые хиты группы. «Зверобой» известен своей энергией и эмоциональной подачей, поэтому зрители могут быть уверены в том, что скучать не придется. В программе — живое исполнение, интерактив с аудиторией и, возможно, некоторые сюрпризы!

Билеты

Билеты можно приобрести на сайте клуба или в кассе. Количество мест ограничено, поэтому рекомендуется забронировать билеты заранее.

Приходите на концерт рок-группы «Зверобой» и погрузитесь в атмосферу живой музыки и рок-н-ролла!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
8 октября
Ритм-блюз Москва, Староваганьковский пер., 19, стр. 2
20:30 от 1000 ₽

В ближайшие дни

18+
Вечеринка Эстрада
Кому за
21 сентября в 19:00 Глебовский ДК
от 1500 ₽
Стендап на крыше Депо
18+
Юмор
Стендап на крыше Депо
11 августа в 19:30 Фуд-молл «Депо Лесная»
от 990 ₽
Японское барабанное шоу «Сердце Дракона»
6+
Этно
Японское барабанное шоу «Сердце Дракона»
8 августа в 20:00 Artplay Media
от 2500 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше