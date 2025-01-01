Благотворительный фонд «Планета Добра» приглашает вас на масштабный рок-фестиваль «Рок против рака»! Это уникальное событие направлено на привлечение внимания к борьбе с детской онкологией и объединяет любителей рок-музыки ради благого дела.
«Рок против рака» — это не просто музыка, это глоток свежего воздуха, полный надежды и позитива! На фестивале выступят лучшие группы, которые перенесут вас в эпоху легендарных рок-концертов:
Насладитесь мировыми хитами и станьте частью большого и важного дела. Все средства, вырученные от продажи билетов, будут направлены на оплату лечения детей, борющихся с онкологическими заболеваниями. Присоединяйтесь к нам! Вместе мы можем подарить надежду и шанс на выздоровление!