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Киноафиша Рок-фестиваль «Рок против рака»

Рок-фестиваль «Рок против рака»

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Рок-фестиваль «Рок против рака» в Рязани — музыка ради жизни!

Благотворительный фонд «Планета Добра» приглашает вас на масштабный рок-фестиваль «Рок против рака»! Это уникальное событие направлено на привлечение внимания к борьбе с детской онкологией и объединяет любителей рок-музыки ради благого дела.

Зарядитесь энергией рок-музыки

«Рок против рака» — это не просто музыка, это глоток свежего воздуха, полный надежды и позитива! На фестивале выступят лучшие группы, которые перенесут вас в эпоху легендарных рок-концертов:

  • KIZZ sonic boom (Европа) — эпатажное шоу в духе культовой группы KIZZ!
  • AC/DC Back In Storm (Россия) — бескомпромиссный рок-н-ролл от лучших последователей AC/DC!
  • SCORPIONS Forever (Россия) — прочувствуйте легендарную мощь и лиричность SCORPIONS!
  • The PRODIGY (Россия) — взрывная энергия и бессмертные хиты!

Сделайте доброе дело

Насладитесь мировыми хитами и станьте частью большого и важного дела. Все средства, вырученные от продажи билетов, будут направлены на оплату лечения детей, борющихся с онкологическими заболеваниями. Присоединяйтесь к нам! Вместе мы можем подарить надежду и шанс на выздоровление!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Рязань, 31 октября
Дворец спорта «Олимпийский» Рязань, Зубковой, 12, корп. 2
19:00 от 1500 ₽

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