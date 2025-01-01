Рок-фестиваль «Рок против рака» в Рязани — музыка ради жизни!

Благотворительный фонд «Планета Добра» приглашает вас на масштабный рок-фестиваль «Рок против рака»! Это уникальное событие направлено на привлечение внимания к борьбе с детской онкологией и объединяет любителей рок-музыки ради благого дела.

Зарядитесь энергией рок-музыки

«Рок против рака» — это не просто музыка, это глоток свежего воздуха, полный надежды и позитива! На фестивале выступят лучшие группы, которые перенесут вас в эпоху легендарных рок-концертов:

KIZZ sonic boom (Европа) — эпатажное шоу в духе культовой группы KIZZ!

— эпатажное шоу в духе культовой группы KIZZ! AC/DC Back In Storm (Россия) — бескомпромиссный рок-н-ролл от лучших последователей AC/DC!

— бескомпромиссный рок-н-ролл от лучших последователей AC/DC! SCORPIONS Forever (Россия) — прочувствуйте легендарную мощь и лиричность SCORPIONS!

— прочувствуйте легендарную мощь и лиричность SCORPIONS! The PRODIGY (Россия) — взрывная энергия и бессмертные хиты!

Сделайте доброе дело

Насладитесь мировыми хитами и станьте частью большого и важного дела. Все средства, вырученные от продажи билетов, будут направлены на оплату лечения детей, борющихся с онкологическими заболеваниями. Присоединяйтесь к нам! Вместе мы можем подарить надежду и шанс на выздоровление!