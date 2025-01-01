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Рок фестиваль – Рок против рака
Киноафиша Рок фестиваль – Рок против рака

Рок фестиваль – Рок против рака

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Rock Fest: новый день — новые эмоции!

Дорогие рок-энтузиасты! У нас есть важное сообщение. В связи с задержкой в оформлении виз для иностранных участников, мы вынуждены перенести Рок-Фестиваль на новую дату: 29 октября. Место проведения остается прежним — Концертный Зал "Аврора" в Санкт-Петербурге.

Все ранее купленные билеты остаются действительными, так что не отчаивайтесь! Мы уверены, что этот фестиваль станет самым громким и незабываемым событием осени!

Уникальная программа фестиваля

На фестивале вас ждет уникальная программа, воссоздающая атмосферу культовых рок-концертов. Вы увидите выступления лучших групп Европы:

  • KIZZ sonic boom (Европа): Эпатажное шоу, передающее дух и энергетику культовых KISS!
  • AC/DC Show (Европа): Бескомпромиссный рок-н-ролл от лучших последователей AC/DC!
  • BON JOVI Show (Европа): Почувствуйте драйв и лиричность легендарной группы Bon Jovi!
  • EUROPA Show (Европа): Погрузитесь в мир мелодичного рока от Europe!

Это уникальная возможность увидеть своих любимых исполнителей на одной сцене и насладиться атмосферой настоящего рок-н-ролла. Мы обещаем вам мощный звук, яркие световые шоу и, конечно же, непередаваемую энергетику живых выступлений.

Не упустите шанс!

Это будет не просто концерт, а настоящее рок-путешествие, которое запомнится вам надолго! Следите за нашими обновлениями, чтобы не пропустить важные анонсы и подробности о фестивале. Давайте сделаем эту осень по-настоящему яркой и громкой вместе!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 29 октября
Aurora Concert Hall Санкт-Петербург, Пироговская наб., 5/2
20:00 от 2000 ₽

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