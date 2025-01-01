Рок фестиваль – Рок против рака

Rock Fest: новый день — новые эмоции!

Дорогие рок-энтузиасты! У нас есть важное сообщение. В связи с задержкой в оформлении виз для иностранных участников, мы вынуждены перенести Рок-Фестиваль на новую дату: 29 октября. Место проведения остается прежним — Концертный Зал "Аврора" в Санкт-Петербурге.

Все ранее купленные билеты остаются действительными, так что не отчаивайтесь! Мы уверены, что этот фестиваль станет самым громким и незабываемым событием осени!

Уникальная программа фестиваля

На фестивале вас ждет уникальная программа, воссоздающая атмосферу культовых рок-концертов. Вы увидите выступления лучших групп Европы:

KIZZ sonic boom (Европа): Эпатажное шоу, передающее дух и энергетику культовых KISS!

(Европа): Эпатажное шоу, передающее дух и энергетику культовых KISS! AC/DC Show (Европа): Бескомпромиссный рок-н-ролл от лучших последователей AC/DC!

(Европа): Бескомпромиссный рок-н-ролл от лучших последователей AC/DC! BON JOVI Show (Европа): Почувствуйте драйв и лиричность легендарной группы Bon Jovi!

(Европа): Почувствуйте драйв и лиричность легендарной группы Bon Jovi! EUROPA Show (Европа): Погрузитесь в мир мелодичного рока от Europe!

Это уникальная возможность увидеть своих любимых исполнителей на одной сцене и насладиться атмосферой настоящего рок-н-ролла. Мы обещаем вам мощный звук, яркие световые шоу и, конечно же, непередаваемую энергетику живых выступлений.

Не упустите шанс!

Это будет не просто концерт, а настоящее рок-путешествие, которое запомнится вам надолго! Следите за нашими обновлениями, чтобы не пропустить важные анонсы и подробности о фестивале. Давайте сделаем эту осень по-настоящему яркой и громкой вместе!