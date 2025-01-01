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Рок-Фантазия Король и Шут. Magic Cellos Band
Билеты от 1200₽
Киноафиша Рок-Фантазия Король и Шут. Magic Cellos Band

Рок-Фантазия Король и Шут. Magic Cellos Band

18+
Возраст 18+
Билеты от 1200₽

О концерте/спектакле

Рок-шоу, которое нельзя пропустить

Magic Cellos Band подготовил фееричное рок-шоу по энергетике и драйву, которого вы еще не видели и не слышали. Приготовьтесь! Этим вечером будут рваться струны и дымиться деки виолончелей.

Хоррор-панк-фолк рок

Вы попадете в удивительный мир сказок, созданных легендарной панк-группой «Король и Шут». Только они умели так петь и рассказывать свои готичные сказки, порой страшноватые, иногда гротескные, но почти всегда веселые, бесшабашные и непременно с закрученным сюжетом и нетривиальным концом.

Хиты, которые зазвучат по-новому

Благодаря Magic Cellos Band хиты группы, такие как «Проклятый старый дом», «Ели мясо мужики», «Танец злобного гения», «Кукла колдуна», «Лесник», зазвучат так, как еще никогда не звучали. Только струнные в руках виртуозов способны извлекать неистовые звуки, заставлять играть воображение и будоражить кровь.

Приходите и погрузитесь в сказку

Хватайте своих близких, любимых, и приходите! Мы вам сыграем такую восхитительную сказку на ночь, что вы будете еще долго находиться под впечатлением.

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Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
24 июля
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20:30 от 1200 ₽
10 августа
Ритм-блюз Москва, Староваганьковский пер., 19, стр. 2
19:00 от 1200 ₽
28 сентября
Ритм-блюз Москва, Староваганьковский пер., 19, стр. 2
19:00 от 1200 ₽
13 ноября
Ритм-блюз Москва, Староваганьковский пер., 19, стр. 2
20:30 от 1200 ₽
28 декабря
Ритм-блюз Москва, Староваганьковский пер., 19, стр. 2
20:00 от 1200 ₽

В ближайшие дни

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