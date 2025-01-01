Рок Ёлка в клубе «Factory 3» с участием группы БЕZ Б

В Рок Ёлке клуба «Factory 3» выступят БЕZ Б — лучшие Деды Морозы страны, которые порадуют зрителей хитами и песнями из нового альбома. В программе также предусмотрены эксклюзивный мерч и специальные гости. Группа отметила своё двадцатилетие большим туром и теперь вновь приезжает в Санкт-Петербург.

Отличный состав

Помимо БЕZ Б, на сцене также выступят группы Километры секунд и Группа Ё из Москвы. Это событие станет настоящим праздником для поклонников рок-музыки и оригинальных новогодних вечеринок.

Долгая история успеха

За плечами БЕZ Б — сотни фестивалей и концертов, сотрудничество с культовыми артистами, а также множество преданных поклонников по всей стране. Минувшей осенью группа с успехом отметила свое двадцатилетие, и теперь с нетерпением ждет встречи с питерскими зрителями!

Не пропустите рок-н-ролл

Такое событие точно нельзя пропустить! Встретим Новый Год с настоящим рок-н-роллом!