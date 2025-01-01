Меню
Рок-баллады в Кафедральном
Билеты от 1000₽
Рок-баллады в Кафедральном

Рок-баллады в Кафедральном

12+
Возраст 12+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Незабываемый вечер с рок-легендами в соборе

Мы приглашаем вас провести время под звуки несравненных композиций культовых рок-групп от Queen до Scorpions. Каждый из этих талантливых коллективов внёс неоценимый вклад в развитие рок-музыки, завоевав сердца миллионов меломанов по всему миру.

Рок-баллады и их влияние

Без Scorpions невозможно представить жанр лирической рок-баллады, который остаётся популярным во всех уголках Земли, включая нашу страну. Их трогательные мелодии и мощные тексты до сих пор волнуют слушателей, вызывая сильные эмоции.

Фредди Меркьюри и Queen

Фронтмен группы Queen, неподражаемый Фредди Меркьюри, стал символом не только рок-музыки, но и поп-культуры в целом. Его уникальный стиль и сценическое обаяние вдохновляют музыкантов и по сей день, а творчество группы остаётся актуальным и любимым.

Наследие The Beatles

Нельзя не упомянуть и о The Beatles, чья музыка изменила музыкальный ландшафт во всём мире. Феномен этой «великолепной четвёрки» оказал неизгладимое влияние на многих современных исполнителей. Их новаторство и оригинальность делают композиции The Beatles по-прежнему узнаваемыми и незабываемыми.

Музыка в уникальной атмосфере

Знакомая музыка, исполненная на органе и фортепиано, в акустике старинного собора подарит вам яркие эмоции и заряд энергии. Не упустите возможность насладиться этим уникальным опытом!

Расписание

15 октября
Евангелическо-лютеранский собор Святых Петра и Павла Москва, Старосадский пер., 7
20:00 от 1000 ₽

