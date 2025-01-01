Меню
Рок-баллады в Англиканском
О концерте/спектакле

Неповторимый вечер рок-классики в Англиканской церкви Святого Андрея

Мы приглашаем вас провести время под звуки несравненных композиций культовых рок-групп от Queen до Scorpions. Эти коллективы навсегда изменили музыкальную культуру и оставили свой след в сердцах миллионов.

Грандиозный вклад в рок-музыку

Без Scorpions невозможно представить жанр лирической рок-баллады, получившей огромное признание по всему миру, включая нашу страну. Их фильмы о любви и разлуке завораживают слушателей и становятся настоящими хитом. А фронтмэн группы Queen, неподражаемый Фредди Меркьюри, стал одной из ключевых фигур, что сформировала модерную поп-культуру.

Влияние The Beatles

Стоит отметить, что судьбы многих современных музыкантов были бы совсем иными, если бы не феномен The Beatles. Группа оказала колоссальное влияние на музыкальное творчество, что фактически изменило ход истории. Их новаторство и оригинальное звучание сделало композиции The Beatles узнаваемыми, любимыми и незабываемыми.

Уникальная атмосфера

Знакомая музыка, исполненная на фортепиано в акустике и уникальной атмосфере старинного собора, подарит вам яркие эмоции и заряд энергии! Не упустите возможность стать частью этого музыкального праздника.

20 октября
Англиканская церковь Святого Андрея Москва, Вознесенский пер., 8
20:00 от 2800 ₽

