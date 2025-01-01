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Рок-баллады в Англиканском
Билеты от 2800₽
Киноафиша Рок-баллады в Англиканском

Рок-баллады в Англиканском

12+
Возраст 12+
Билеты от 2800₽

О концерте/спектакле

Вечер рок-классики в старинной церкви

Этот вечер мы приглашаем вас провести в старинной церкви, где под звуки несравненных композиций культовых рок-групп вас ждет незабываемая атмосфера. О каждой из этих групп можно говорить бесконечно — их вклад в современную музыкальную культуру огромен и неоспорим.

Легенды рок-музыки

Каждый из этих талантливых коллективов внёс свою лепту в развитие рок-музыки, покорившей миллионы меломанов как в Старом, так и в Новом Свете. Новаторство и оригинальное звучание сделали их композиции узнаваемыми, любимыми и незабываемыми. На концерте вы услышите знакомые мелодии в фортепианной обработке, которые подарят вам новые эмоции и впечатления.

Положительные эмоции и заряд энергии

Этот вечер — это не только возможность насладиться замечательной музыкой, но и шанс зарядиться энергией от мастерства исполнителя. Приходите и окунитесь в мир рок-классики, который будет звучать в уникальной интерпретации!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
28 июля
Англиканская церковь Святого Андрея Москва, Вознесенский пер., 8
20:00 от 2800 ₽

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