Рок-баллады: Pink Floyd, Scorpions, Queen

Музыкальный вечер в старинном соборе

Проведите чудесный вечер в стенах старинного собора, наслаждаясь музыкой, которая не перестаёт восхищать. В этом уникальном концерте вы услышите великолепные хиты, которые завоевали весь мир и не оставят равнодушными ни одного зрителя.

Звёзды рок-музыки

Именно неизменная любовь слушателей объединяет таких легендарных музыкантов, как Scorpions, Queen и Pink Floyd.

Pink Floyd — новаторы и первопроходцы, которые оказали неоспоримое влияние на множество известных исполнителей. Их творчество заслуженно занимает первые строчки в списках лучших групп всех времён по обе стороны океана.

— новаторы и первопроходцы, которые оказали неоспоримое влияние на множество известных исполнителей. Их творчество заслуженно занимает первые строчки в списках лучших групп всех времён по обе стороны океана. Scorpions — без них невозможно представить жанр лирической рок-баллады, который так популярен во всём мире, включая нашу страну.

— без них невозможно представить жанр лирической рок-баллады, который так популярен во всём мире, включая нашу страну. Queen — ярчайшие представители поколения исполнителей 1970-1990-х годов. За свои выдающиеся заслуги в музыке группа была включена в Зал славы рок-н-ролла.

Знаковые хиты

Коммерческий успех Queen начался с сингла «Bohemian Rhapsody» (1975), который сделал музыкантов всемирно известными. Песня «We Are the Champions» (1977) стала гимном всех спортивных болельщиков, а «Barcelona» (1987) в исполнении Фредди Меркьюри и Монсеррат Кабалье — самой известной музыкальной визитной карточкой этого чудесного города.

Десятилетиями эти подлинные звёзды остаются на вершине популярности. Их композиции узнаваемы с первых нот, и их магия продолжает завораживать миллионы поклонников.

Не упустите шанс стать частью этого музыкального события и насладиться незабываемыми мелодиями!