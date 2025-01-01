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Рок-баллады: Pink Floyd, Scorpions, Queen
Билеты от 1000₽
Киноафиша Рок-баллады: Pink Floyd, Scorpions, Queen

Рок-баллады: Pink Floyd, Scorpions, Queen

12+
Возраст 12+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Музыкальный вечер в старинном соборе

Проведите чудесный вечер в стенах старинного собора, наслаждаясь музыкой, которая не перестаёт восхищать. В этом уникальном концерте вы услышите великолепные хиты, которые завоевали весь мир и не оставят равнодушными ни одного зрителя.

Звёзды рок-музыки

Именно неизменная любовь слушателей объединяет таких легендарных музыкантов, как Scorpions, Queen и Pink Floyd.

  • Pink Floyd — новаторы и первопроходцы, которые оказали неоспоримое влияние на множество известных исполнителей. Их творчество заслуженно занимает первые строчки в списках лучших групп всех времён по обе стороны океана.
  • Scorpions — без них невозможно представить жанр лирической рок-баллады, который так популярен во всём мире, включая нашу страну.
  • Queen — ярчайшие представители поколения исполнителей 1970-1990-х годов. За свои выдающиеся заслуги в музыке группа была включена в Зал славы рок-н-ролла.

Знаковые хиты

Коммерческий успех Queen начался с сингла «Bohemian Rhapsody» (1975), который сделал музыкантов всемирно известными. Песня «We Are the Champions» (1977) стала гимном всех спортивных болельщиков, а «Barcelona» (1987) в исполнении Фредди Меркьюри и Монсеррат Кабалье — самой известной музыкальной визитной карточкой этого чудесного города.

Десятилетиями эти подлинные звёзды остаются на вершине популярности. Их композиции узнаваемы с первых нот, и их магия продолжает завораживать миллионы поклонников.

Не упустите шанс стать частью этого музыкального события и насладиться незабываемыми мелодиями!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
13 августа
Евангелическо-лютеранский собор Святых Петра и Павла Москва, Старосадский пер., 7
20:30 от 1000 ₽

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