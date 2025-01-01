Рок-баллады: Pink Floyd, Scorpions, Queen

Проведите чудесный вечер в стенах старинного собора, наслаждаясь музыкой, которая не перестаёт восхищать. В этом уникальном концерте вы услышите великолепные хиты, которые завоевали весь мир и не оставят равнодушными ни одного зрителя.
Именно неизменная любовь слушателей объединяет таких легендарных музыкантов, как Scorpions, Queen и Pink Floyd.
Коммерческий успех Queen начался с сингла «Bohemian Rhapsody» (1975), который сделал музыкантов всемирно известными. Песня «We Are the Champions» (1977) стала гимном всех спортивных болельщиков, а «Barcelona» (1987) в исполнении Фредди Меркьюри и Монсеррат Кабалье — самой известной музыкальной визитной карточкой этого чудесного города.
Десятилетиями эти подлинные звёзды остаются на вершине популярности. Их композиции узнаваемы с первых нот, и их магия продолжает завораживать миллионы поклонников.
Не упустите шанс стать частью этого музыкального события и насладиться незабываемыми мелодиями!