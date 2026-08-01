Спектакль Рогоносец

Представьте себе маляра, который когда-то был актёром, а теперь случайно оказывается вовлечённым в любовный треугольник. Именно с этого начинается история комедийного спектакля "Рогоносец" — яркой постановки о ревности, интригах и неожиданностях судьбы.
Сюжет
Главный герой, бывший актёр, ставший маляром, по воле случая становится свидетелем сцены, в которой две ревнивые женщины выясняют отношения. Он узнаёт, что хозяйка дома, Мэри, изменяет своему мужу. Более того, её соперница угрожает вернуться и рассказать обо всём законному супругу. В отчаянии, чтобы спасти свою репутацию, Мэри просит маляра сыграть роль её мужа.
Что из этого получится и удастся ли герою справиться с этой ролью, зрители узнают в ходе спектакля.
Почему стоит посмотреть?
"Рогоносец" — это спектакль о том, как обычный человек может попасть в совершенно необычные обстоятельства и какие курьёзы могут из этого возникнуть. Не пропустите возможность посмеяться и насладиться искромётной игрой актёров!