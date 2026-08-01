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Рогоносец
Киноафиша Рогоносец

Спектакль Рогоносец

16+
Возраст 16+

О спектакле

История о любовном треугольнике

Представьте себе маляра, который когда-то был актёром, а теперь случайно оказывается вовлечённым в любовный треугольник. Именно с этого начинается история комедийного спектакля "Рогоносец" — яркой постановки о ревности, интригах и неожиданностях судьбы.

Сюжет

Главный герой, бывший актёр, ставший маляром, по воле случая становится свидетелем сцены, в которой две ревнивые женщины выясняют отношения. Он узнаёт, что хозяйка дома, Мэри, изменяет своему мужу. Более того, её соперница угрожает вернуться и рассказать обо всём законному супругу. В отчаянии, чтобы спасти свою репутацию, Мэри просит маляра сыграть роль её мужа.

Что из этого получится и удастся ли герою справиться с этой ролью, зрители узнают в ходе спектакля.

Почему стоит посмотреть?

  • Комедия положений. Захватывающие и непредсказуемые повороты сюжета, которые держат зрителей в напряжении до самого финала.
  • Персонажи в центре событий. Бывший актёр, ревнивая соперница, обеспокоенная хозяйка — все они создают настоящую бурю эмоций и ситуаций, из которых сложно выбраться.
  • Ирония и юмор. Спектакль изобилует комедийными моментами и остроумными диалогами.

"Рогоносец" — это спектакль о том, как обычный человек может попасть в совершенно необычные обстоятельства и какие курьёзы могут из этого возникнуть. Не пропустите возможность посмеяться и насладиться искромётной игрой актёров!

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В других городах
Август
Сентябрь
14 августа пятница
19:00
Тургеневъ Екатеринбург, просп. Ленина, 49
от 1100 ₽
27 августа четверг
19:00
Тургеневъ Екатеринбург, просп. Ленина, 49
от 1100 ₽
4 сентября пятница
19:00
Тургеневъ Екатеринбург, просп. Ленина, 49
от 1100 ₽
23 сентября среда
19:00
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от 1100 ₽

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