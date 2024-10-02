Спектакль по пьесе Николая Коляды

Спектакль «Рогатка», созданный по пьесе Николая Коляды, возвращается на сцену Коляда-Театра. Постановка, которая изначально была курсовой работой студентов мастерской Вячеслава Белоусова (режиссёр — Александр Балыков), получила признание на фестивале Коляда-Plays, завоевав приз от самого Николая Коляды.

История постановки

Несмотря на то, что студенты выпустились, а режиссёр уехал работать в другой город, постановка продолжает жить в репертуаре театра. По словам Николая Коляды, этот спектакль — особенный: «Много я видел постановок по этой пьесе, в том числе за границей. Что-то было лучше, что-то хуже. Но у студентов Белоусова получилось нечто изумительное. Возможно, этот опыт останется с ними на всю жизнь, ведь главное, о чём говорит спектакль, — это любовь и принятие. Мир полон разных людей, и всех их нужно жалеть и любить».

Почему стоит посмотреть?

«Рогатка» — это спектакль о человечности, сострадании и сложности жизни. Он напоминает нам о том, что без любви невозможно преодолеть трудности, и каждый заслуживает понимания. Спектакль сопровождается глубокой драматургией и яркой сценографией, которая усиливает эмоциональное восприятие.

Театральный опыт

Зрителей ждёт незабываемый театральный опыт, где история о простых, но важных истинах рассказывается через талантливую игру молодых актёров.