История, полная увлекательных перипетий

В центре сюжета оказывается Джеймс Батлер — успешный бизнесмен, обладающий немалым состоянием и дорогой недвижимостью. Одержимый желанием доказать неверность своей жены, он разрабатывает хитроумный план. Стремление уличить супругу в прелюбодеянии не является следствием ревности, а вызвано расчётами: по условиям их брачного договора, в случае развода все имущество перейдёт тому, кто не станет виновным в нарушении супружеских обязательств.

Проблема в том, что репутация миссис Батлер безупречна, и у Джеймса нет никаких оснований для компрометации её доброго имени. В поисках выхода из сложившейся ситуации, он решает разыграть спектакль. Для осуществления своего плана он нанимает своего помощника — удачливого финансиста Адама Питмана. Джеймс обещает ему значительное вознаграждение и новый Роллс-Ройс в качестве стимула для участия в этом рискованном предприятии.

Спектакль обещает не только остроумный сюжет, но и увлекательные перипетии, которые заставят зрителей задуматься о морали и последствиях своих действий в отношении любви и предательства. За интригующей игрой персонажей скрываются глубокие социокультурные вопросы, которые сохраняют актуальность на протяжении веков.

Не упустите возможность стать свидетелем необычной драмы, в которой комедия и трагедия переплетаются в захватывающем танце эмоций и интеллектуальных споров.