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Родственные связи
Киноафиша Родственные связи

Спектакль Родственные связи

12+
Возраст 12+

О спектакле

«Родственные связи» — комедия о любви и ревности на сцене ДК Ленсовета

На что только не пойдёт влюблённая девушка ради того, чтобы сделать сюрприз любимому к свадьбе! В центре сюжета — Маша Иванова, решившая продать старинное пианино своего деда, чтобы порадовать своего жениха. Однако, как это часто бывает, планы идут не так, как задумывалось.

Запутанная ситуация

Покупатель пианино оказывается слишком привлекательным, а жених Маши — ревнив до смертоубийства. И тут возникает вопрос: как же быть? Маша решает выкручиваться и врать, считая, что это единственный способ сохранить мир. Но не приведёт ли такая ложь к неожиданным последствиям?

Интригующие персонажи

Сюжет полон комических ситуаций и неожиданных поворотов. Жена покупателя оказывается совершенно не той, за кого себя выдает, что привносит ещё больше драматизма в эту забавную историю. Интересно, как же разрешится этот клубок лжи и хитростей?

Факты о спектакле

«Родственные связи» — это не просто комедия, а настоящая театральная находка, которая заставит зрителей смеяться и переживать за героев. Ожидайте динамичные сцены, яркие диалоги и запоминающиеся образы. Не упустите шанс стать свидетелем этой увлекательной истории!

Обратите внимание, что состав исполнителей может быть изменён без предварительного уведомления.

Режиссер
Александр Наумов
В ролях
Владислава Ермолаева
Владислава Ермолаева
Александр Носик
Александр Носик
Мария Климова
Александр Головин
Александр Головин
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