Театр и кино: взаимодействие на границе искусств. Лекция в Доме радио

Под экранизацией подразумевается перенос литературного произведения на киноэкран. Однако сближение кино и литературы — это двусторонний процесс. Сегодня влияние кинематографа ощущается не только в композиции текстов, но и в диалогах героев, повествовательных ходах и ассоциативных приемах современной литературы.

Дискуссия о театральной адаптации спектаклей и танцевальных постановок также становится остроактуальной. Как кино визуально обыгрывает не только литературные тексты, но и выступления актеров и танцоров? Важно отметить, что киноадаптация принимает разные формы: от прямых экранизаций до свободных версий, в которых режиссеры меняют персонажей, время и место действия.

Экспериментальные экранизации

На лекции будет обсуждаться более экспериментальный подход к экранизации, где доминирует авторская трактовка оригинала. Фокус смещается с буквального чтения сюжета на идею произведения и его глубокую суть.

Антропологическая природа экранизации

В разговоре также будут затронуты антропологические аспекты экранизации. Зачем, например, турецкий режиссер Нури Бильге Джейлан обращается к рассказам Чехова? Почему другой турецкий режиссер, Зеки Демиркубуз, проявляет интерес к Сартру и Достоевскому? Как иранскому режиссеру Дариюшу Мехрджуи удалось экранизировать повесть Сэлинджера? Эти вопросы откроют новые грани понимания связи литературы и кинематографа.

Лектор

Лектор — Наталья Казурова, кандидат исторических наук, культуролог и киновед. Она является старшим научным сотрудником МАЭ РАН и автором книги «Между жизнью и смертью: заметки о творчестве Аббаса Киаростами». Также Наталья задействована в качестве программного директора Международного кинофестиваля «Дни этнографического кино» на 2016–2025 годы.