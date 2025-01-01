Спектакль родные|близкие

Смешная и трогательная комедия о любовных перипетиях

«родные|близкие» — это комедия, полная неожиданных поворотов и тонкой иронии, рассказывающая о том, что может произойти, если на смотрины к одному потенциальному жениху одновременно приходят три невесты. Жених уже немолод, недавно овдовел, и его жизнь в столице оказывается не такой радостной, как ему обещали родственники. Он с трудом уживается с дочерью и зятем в их московской квартире, куда переехал из деревни по их настоянию.

Невесты — все разные, но каждая из них обещает нечто интересное: бывшая балерина, медсестра и вахтерша на пенсии. Они москвички, каждая имеет отдельную жилплощадь и вполне может претендовать на роль жены. Казалось бы, невесты и жених — это идеальный набор для создания новой ячейки общества. Но вот беда — жених явно не торопится к алтарю и мечтает скорее вернуться в родную деревню, чем вступать в брак. Невесты, в свою очередь, то конкурируют между собой, то готовы уступить друг другу, что добавляет в эту ситуацию еще больше комичных моментов.

О времени и персонажах

Действие пьесы происходит в Москве в 1980-е годы, и это ощущается не только в деталях интерьера, но и в диалогах персонажей. Телефон на сцене — не мобильный, а стационарный, а валюта того времени — билеты на Таганку. Однако, несмотря на временную привязку к эпохе, вопросы, которые поднимаются в спектакле, остаются вечными. Мечты, разочарования, надежды, тревоги, страх одиночества и желание взаимопонимания — это те темы, которые волнуют людей всех времен.

«родные|близкие» — это спектакль о любви, семье и тех непростых вопросах, которые встают перед каждым человеком, будь то в 80-е или в наше время. С юмором и грустью герои проходят через свои переживания, а зритель, наблюдая за этим, не может не задуматься о собственных отношениях и жизненных выборах.