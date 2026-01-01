Родные песни ко Дню Победы

Приглашаем вас на уникальный концерт, посвященный Великой Отечественной войне, который подготовит любительский духовой оркестр Свердловской филармонии под руководством талантливого дирижера Алексея Божедомова. Вместе с Хором любителей пения города Екатеринбурга они представят программу, ставшую важным культурным событием.
В программе концерта прозвучат самые известные песни военного времени, которые укрепляли дух солдат и вдохновляли на подвиги:
Как говорили лётчики-герои из знаменитого фильма: «Кто сказал, что надо бросить песню на войне? После боя сердце просит музыки вдвойне!» Эти слова напоминают нам, какую роль играла музыка в жизни военных лет. Военные песни, написанные как в годы войны, так и позже, стали неотъемлемой частью русской культуры.
Не упустите возможность стать частью этого важного события и вместе с нами почтить память ушедших героев, даря им дань уважения через бессмертные музыкальные произведения.