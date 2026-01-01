Оповещения от Киноафиши
Родные песни ко Дню Победы
Киноафиша Родные песни ко Дню Победы

Родные песни ко Дню Победы

0+
Возраст 0+

О концерте

Музыка, вдохновляющая на подвиги

Приглашаем вас на уникальный концерт, посвященный Великой Отечественной войне, который подготовит любительский духовой оркестр Свердловской филармонии под руководством талантливого дирижера Алексея Божедомова. Вместе с Хором любителей пения города Екатеринбурга они представят программу, ставшую важным культурным событием.

Звучание времени

В программе концерта прозвучат самые известные песни военного времени, которые укрепляли дух солдат и вдохновляли на подвиги:

  • «На безымянной высоте» — А. Баснер
  • «В лесу прифронтовом» — М. Блантер
  • «Катюша» — М. Блантер
  • «Тёмная ночь» — А. Богословский
  • Фантазия на темы песен Великой Отечественной войны — А. Диев
  • Вальс «Тучи в голубом» — А. Журбин
  • Концертный марш «Весна Победы» — Н. Калинкович
  • «Бери шинель, пошли домой» из кинофильма «От зари до зари» — В. Левашов
  • «В землянке» — А. Листов
  • «Ты же выжил, солдат» — Н. Мигуля
  • «Огонёк» — Неизвестный автор
  • «Смуглянка» — А. Новиков
  • «Последний бой» для кинофильма «Освобождение» — В. Ножкин
  • «Пора в путь-дорогу» — А. Соловьёв-Седой
  • «День Победы» — Д. Тухманов

Сила музыкальной памяти

Как говорили лётчики-герои из знаменитого фильма: «Кто сказал, что надо бросить песню на войне? После боя сердце просит музыки вдвойне!» Эти слова напоминают нам, какую роль играла музыка в жизни военных лет. Военные песни, написанные как в годы войны, так и позже, стали неотъемлемой частью русской культуры.

Не упустите возможность стать частью этого важного события и вместе с нами почтить память ушедших героев, даря им дань уважения через бессмертные музыкальные произведения.

Май
6 мая среда
19:00
Свердловская филармония Екатеринбург, Карла Либкнехта, 38а
от 400 ₽

