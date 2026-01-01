Родные песни ко Дню Победы

Музыка, вдохновляющая на подвиги

Приглашаем вас на уникальный концерт, посвященный Великой Отечественной войне, который подготовит любительский духовой оркестр Свердловской филармонии под руководством талантливого дирижера Алексея Божедомова. Вместе с Хором любителей пения города Екатеринбурга они представят программу, ставшую важным культурным событием.

Звучание времени

В программе концерта прозвучат самые известные песни военного времени, которые укрепляли дух солдат и вдохновляли на подвиги:

«На безымянной высоте» — А. Баснер

«В лесу прифронтовом» — М. Блантер

«Катюша» — М. Блантер

«Тёмная ночь» — А. Богословский

Фантазия на темы песен Великой Отечественной войны — А. Диев

Вальс «Тучи в голубом» — А. Журбин

Концертный марш «Весна Победы» — Н. Калинкович

«Бери шинель, пошли домой» из кинофильма «От зари до зари» — В. Левашов

«В землянке» — А. Листов

«Ты же выжил, солдат» — Н. Мигуля

«Огонёк» — Неизвестный автор

«Смуглянка» — А. Новиков

«Последний бой» для кинофильма «Освобождение» — В. Ножкин

«Пора в путь-дорогу» — А. Соловьёв-Седой

«День Победы» — Д. Тухманов

Сила музыкальной памяти

Как говорили лётчики-герои из знаменитого фильма: «Кто сказал, что надо бросить песню на войне? После боя сердце просит музыки вдвойне!» Эти слова напоминают нам, какую роль играла музыка в жизни военных лет. Военные песни, написанные как в годы войны, так и позже, стали неотъемлемой частью русской культуры.

Не упустите возможность стать частью этого важного события и вместе с нами почтить память ушедших героев, даря им дань уважения через бессмертные музыкальные произведения.