Спектакль Родная Я

Спектакль-вербатим о силе и уязвимости

В драматическом театре им. Пушкина, пройдет спектакль-вербатим в рамках Краевого фестиваля «Театральная весна». Этот пронзительный спектакль затрагивает важные темы, основанные на реальных событиях из жизни четырех женщин города.

О спектакле

Режиссер Ольга Забоева создала постановку, которая помогает максимально осознать личные переживания героинь. Спектакль подойдёт тем, кто ценит честные и откровенные истории о человеческих судьбах.

Культурный контекст

В век мгновенных новостей и быстро развивающихся событий, Железногорский театр оперетты предлагает зрителю художественное осмысление актуальных тем, позволяя задуматься о социальных и личных проблемах, с которыми сталкивается общество.

Команда и поддержка

Эта постановка является результатом огромных душевных усилий многих людей и создана в рамках гранта Министерства культуры Красноярского края. Спектакль получил государственную поддержку, что подчеркивает его значимость и актуальность.

Важно делиться переживаниями

В жизни важно осознавать свои чувства и делиться ими. Люди, способные открыто обсуждать свои переживания, помогают другим, кто проходит через подобные испытания в одиночку. Такой подход делает этот спектакль особенно ценным для зрителей.