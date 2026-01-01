Спектакль Родная Я

В драматическом театре им. Пушкина, пройдет спектакль-вербатим в рамках Краевого фестиваля «Театральная весна». Этот пронзительный спектакль затрагивает важные темы, основанные на реальных событиях из жизни четырех женщин города.
Режиссер Ольга Забоева создала постановку, которая помогает максимально осознать личные переживания героинь. Спектакль подойдёт тем, кто ценит честные и откровенные истории о человеческих судьбах.
В век мгновенных новостей и быстро развивающихся событий, Железногорский театр оперетты предлагает зрителю художественное осмысление актуальных тем, позволяя задуматься о социальных и личных проблемах, с которыми сталкивается общество.
Эта постановка является результатом огромных душевных усилий многих людей и создана в рамках гранта Министерства культуры Красноярского края. Спектакль получил государственную поддержку, что подчеркивает его значимость и актуальность.
В жизни важно осознавать свои чувства и делиться ими. Люди, способные открыто обсуждать свои переживания, помогают другим, кто проходит через подобные испытания в одиночку. Такой подход делает этот спектакль особенно ценным для зрителей.