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Родион Газманов
Киноафиша Родион Газманов

Родион Газманов

6+
Возраст 6+

О концерте

Сольный концерт Родиона Газманова в Петербурге

В концертном зале отеля «Санкт-Петербург» пройдет уникальный сольный концерт Родиона Газманова. Это событие обещает стать настоящим квартирником, где будут звучать стихи и песни в живом исполнении.

Артист, вместе с командой музыкантов, порадует зрителей как знакомыми хитами, так и авторскими композициями. В богатой программе найдется место и для личных стихотворений Родиона, которые затрагивают глубокие чувства и эмоции.

Зрители могут ожидать уютного общения и теплой дружеской атмосферы. Это отличный повод провести время с любимой музыкой в клубе «Аврора». Не упустите возможность насладиться творчеством Родиона Газманова в таком интимном и дружелюбном формате!

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В других городах
Ноябрь
12 ноября четверг
19:00
Aurora Concert Hall Санкт-Петербург, Пироговская наб., 5/2
от 1300 ₽

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