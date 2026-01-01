Родион Газманов

Сольный концерт Родиона Газманова в Петербурге

В концертном зале отеля «Санкт-Петербург» пройдет уникальный сольный концерт Родиона Газманова. Это событие обещает стать настоящим квартирником, где будут звучать стихи и песни в живом исполнении.

Артист, вместе с командой музыкантов, порадует зрителей как знакомыми хитами, так и авторскими композициями. В богатой программе найдется место и для личных стихотворений Родиона, которые затрагивают глубокие чувства и эмоции.

Зрители могут ожидать уютного общения и теплой дружеской атмосферы. Это отличный повод провести время с любимой музыкой в клубе «Аврора». Не упустите возможность насладиться творчеством Родиона Газманова в таком интимном и дружелюбном формате!