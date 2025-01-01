Сольный концерт Родиона Газманова в баре Petter

Приглашаем вас на уникальное музыкальное событие! 25 ноября в баре Petter состоится сольный концерт талантливого певца и композитора Родиона Газманова. Этот вечер обещает быть незабываемым благодаря его яркому исполнению и харизме.

О концерте

Родион Газманов, сын известного исполнителя Олега Газманова, уже успел завоевать сердца зрителей своими мелодиями и текстами. На концерте вы услышите как уже полюбившиеся хиты, так и новые композиции, которые только начинают свой путь к популярности. Не упустите возможность стать частью этого музыкального путешествия!

Где и когда?

Концерт пройдет в уютном баре Petter, который известен своей атмосферой и высоким уровнем сервиса. Начало в 19:00. Рекомендуем заранее забронировать столик, так как количество мест ограничено.

Билеты

Билеты можно приобрести на официальном сайте бара Petter или в кассе. Стоимость билетов варьируется от 1000 до 2500 рублей в зависимости от места. Не забудьте взять с собой хорошее настроение!

Дополнительная информация

Бар Petter расположен по адресу: ул. Примерная, д. 10. Это идеальное место для тех, кто хочет насладиться живой музыкой в дружеской обстановке. Приходите и погружайтесь в мир музыки вместе с Родионой Газмановым!